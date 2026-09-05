Η ανακοίνωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Ρεπουμπλικανούς.

Με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σχεδιάζει να ενισχύσει ο Ντόναλντ Τραμπ τους Ρεπουμπλικανούς στην τελική ευθεία προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, προαναγγέλλοντας ότι θα διαθέσει έως και 500 εκατ. δολάρια από την πολιτική του οργάνωση για υποψηφίους που δίνουν κρίσιμες μάχες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

Το μεγάλο οικονομικό όπλο του Τραμπ είναι το MAGA Inc., το πολιτικό ταμείο που έχει συγκεντρώσει ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα χρημάτων στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Πρόκειται για ένα PAC (Political Action Committee – Επιτροπή Πολιτικής Δράσης) και, ειδικότερα, για ένα υβριδικό PAC που η Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή (FEC) χαρακτηρίζει «unauthorized», δηλαδή δεν συγκεντρώνει χρήματα επίσημα για λογαριασμό συγκεκριμένου υποψηφίου. Το MAGA Inc. μπορεί να δέχεται απεριόριστες δωρεές στον λογαριασμό ανεξάρτητων δαπανών του και να χρηματοδοτεί καμπάνιες υπέρ ή κατά υποψηφίων, χωρίς όμως τα συγκεκριμένα χρήματα να μπορούν να καταλήγουν απευθείας στα ταμεία των υποψηφίων.

Με απλά λόγια, ένα PAC είναι ένας οργανισμός που συγκεντρώνει και δαπανά χρήματα με στόχο να επηρεάσει εκλογικές αναμετρήσεις. Στην περίπτωση του MAGA Inc., η δύναμή του βρίσκεται στη δυνατότητα να χρηματοδοτεί ανεξάρτητη πολιτική δραστηριότητα — για παράδειγμα διαφημίσεις ή άλλες ενέργειες στήριξης υποψηφίων — χωρίς τα χρήματα να δίνονται απευθείας στους ίδιους.

Και τώρα ο Τραμπ θέλει να ενεργοποιήσει αυτό το τεράστιο «πολεμικό ταμείο». Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, υποστήριξε ότι διαθέτει «σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δολάρια» στο super PAC και ότι σκοπεύει να κατευθύνει περίπου 400 έως 500 εκατ. δολάρια στην εκλογική μάχη. «Θα ξοδέψουμε πολλά χρήματα επειδή δεν θέλουμε να χάσουμε τη χώρα μας», είπε.

Η ανακοίνωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Ρεπουμπλικανούς. Υποψήφιοι σε αμφίρροπες αναμετρήσεις για τη Βουλή και τη Γερουσία περίμεναν εδώ και καιρό από το MAGA Inc. να αυξήσει τις δαπάνες του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μάλιστα, στελέχη και στρατηγικοί σύμβουλοι του κόμματος είχαν αρχίσει να ανησυχούν ότι το τεράστιο απόθεμα χρημάτων θα παρέμενε σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο όσο πλησίαζαν οι κάλπες.

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Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στο ποσό που επικαλείται ο Τραμπ και σε εκείνο που εμφανίζεται στα επίσημα στοιχεία. Το MAGA Inc. είχε δηλώσει στην FEC 403,45 εκατ. δολάρια σε διαθέσιμα στις 31 Ιουλίου, ποσό πολύ χαμηλότερο από το «σχεδόν ένα δισεκατομμύριο» που ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από τις αρχές του 2025 είχε δαπανήσει περίπου 21 εκατ. δολάρια.

Παρά τη μέχρι τώρα περιορισμένη δραστηριότητά του, το MAGA Inc. διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα από τις μεγάλες κομματικές επιτροπές. Έχει ήδη αρχίσει να κινείται σε πολιτείες όπου αναμένονται κρίσιμες αναμετρήσεις, χρηματοδοτώντας, μεταξύ άλλων, εκδήλωση στο Μίσιγκαν με κεντρικό πρόσωπο τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Ωστόσο, οι δαπάνες του παραμένουν ακόμη πολύ μακριά από τα επίπεδα των 400-500 εκατ. δολαρίων που περιέγραψε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ έδειξε επίσης ότι δεν σκοπεύει απλώς να ανοίξει τις κάνουλες της χρηματοδότησης, αλλά να έχει ο ίδιος λόγο στο πού θα κατευθυνθεί η υποστήριξη. Όπως είπε, θα εξετάζει ποιους Ρεπουμπλικανούς θεωρεί ικανούς να κερδίσουν στις πιο ανταγωνιστικές αναμετρήσεις και θα κατευθύνει ανάλογα την πολιτική βοήθεια.

Ο ίδιος χαρακτήρισε μάλιστα τα κεφάλαια «δικά μου χρήματα που ελέγχω». Πρόκειται, όμως, για πολιτικά κεφάλαια του MAGA Inc. και όχι για προσωπική περιουσία του Τραμπ.

Η στρατηγική δεν σταματά απαραίτητα στις εφετινές κάλπες. Ο Τραμπ εκτίμησε ότι θα απομείνουν χρήματα και μετά τον Νοέμβριο, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολιτικά το 2028. Οι ομοσπονδιακοί κανόνες δεν υποχρεώνουν το MAGA Inc. να εξαντλήσει τα διαθέσιμά του στον τρέχοντα εκλογικό κύκλο, επιτρέποντάς του να κρατήσει κεφάλαια για μελλοντικές εκλογές ή άλλες επιτρεπόμενες πολιτικές δραστηριότητες.

Τέλος, παράλληλα με τα χρήματα του MAGA Inc. , ο Τραμπ σκοπεύει να επιστρατεύσει και την προσωπική του παρουσία. Έχει προαναγγείλει σειρά προεκλογικών εμφανίσεων για τη στήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων σε Βουλή και Γερουσία, δείχνοντας ότι θέλει να μετατρέψει τόσο την πολιτική του επιρροή όσο και την οικονομική ισχύ του MAGA Inc. σε καθοριστικούς παράγοντες στη μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου.