Το πακέτο για το 2026 «κλειδώνει» στα 2 δισ. ευρώ αλλά το κρίσιμο είναι ότι τελικά θα ξεδιπλώνεται σε βάθος τετραετίας.

Ως επτασφράγιστο μυστικό επιχειρούν να κρατήσουν τα κυβερνητικά στελέχη τα μέτρα «έκπληξη» που αναμένεται να κρύβει η ομιλία της ΔΕΘ για μία σειρά κοινωνικών ομάδων.

Το πακέτο για το 2026 «κλειδώνει» στα 2 δισ. ευρώ αλλά το κρίσιμο είναι ότι τελικά θα ξεδιπλώνεται σε βάθος τετραετίας.

Τα μέτρα αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογένειες (με έμφαση τους τρίτεκνους), δημοσίους υπαλλήλους, αγρότες και συνταξιούχους. Όλα αυτά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και –το ποιο ενδιαφέρον- είναι ότι πολλά από αυτά θα ξεδιπλώνονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της επόμενης τετραετίας.

Τελευταίες πληροφορίες του Dnews.gr αναφέρουν ότι στα μέτρα - έκπληξη περιλαμβάνονται:

Νέα μείωση φόρου για τους αγρότες με αύξηση του αφορολόγητου

Ελαφρύνσεις σε οικογένειες με περισσότερα από 3 παιδιά

Νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά έως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση.

Μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημοσίους υπαλλήλους

Αύξηση στα 400 ευρώ από 300 ευρώ στο επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους.

Η κυβέρνηση εξετάζει την αύξηση της παροχής από τα 300 ευρώ που έχει ήδη ανακοινώσει, με τα βασικά σενάρια να προβλέπουν ποσό 400 ευρώ, ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να φτάσει στα 446 ευρώ, όσο είναι σήμερα το ύψος της εθνικής σύνταξης.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τις επόμενες ώρες, καθώς το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει το δημοσιονομικό κόστος και τα περιθώρια που δημιουργούνται από την πορεία των φορολογικών εσόδων και της οικονομίας.

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Η συγκεκριμένη ενίσχυση αφορά πλέον περίπου 1,87 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή περίπου το 85% των συνταξιούχων. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, διευρύνοντας έτσι το μέτρο σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες διαβίωσης.

Η διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των δικαιούχων κατά περίπου 420.000 άτομα.

Παράλληλα, αλλάζει και το ηλικιακό όριο για τις χήρες και τους χήρους. Η παροχή θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν από την ηλικία των 60 ετών, αντί για τα 65, εφόσον η σύνταξη χηρείας αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματός τους.