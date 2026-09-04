Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, που ηγούνται των προσπαθειών να συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, θα μεταβούν στη Ρωσία και την Ουκρανία το Σάββατο και την Κυριακή, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγή.

Η τελευταία επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα ήταν τον Ιανουάριο, στη διάρκεια της οποίας είχαν τετράωρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Στο μεταξύ πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης δήλωσε ότι οι συνομιλίες για επίσκεψη των δύο διαπραγματευτών στην Ουκρανία συνεχίζονται και η 6η Σεπτεμβρίου έχει αναφερθεί ως πιθανή ημερομηνία.

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη των δύο Αμερικανών διαπραγματευτών στην Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι δεν θέλουν ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ να επισκεφθούν το Κίεβο και προσπαθούν να τους αναγκάσουν να αλλάξουν τα σχέδια», σχολίασε η πηγή.

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Στο μεταξύ ένα τεράστιο χάσμα παραμένει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σχετικά με το πώς θα τερματιστεί η σύρραξη αυτή που διαρκεί τεσσεράμισι χρόνια και είναι η πιο αιματηρή που έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Πούτιν έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Ουκρανία να παραδώσει περισσότερα εδάφη στη Ρωσία, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Οι τελευταίες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, λίγο πριν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν εναντίον του Ιράν.

Πούτιν: Υπάρχει ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι υπάρχει μια ευκαιρία για συμφωνία ειρήνης προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως η επανέναρξη των συνομιλιών είναι πιο δύσκολη λόγω των ουκρανικών επιθέσεων στη ναυσιπλοΐα και της έκκλησης που απηύθυνε το Κίεβο σε πολιτικά αεροσκάφη να αποφεύγουν τον ρωσικό εναέριο χώρο.

Ο Πούτιν είπε ότι ορισμένες χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Κίνας, είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ειρηνική διευθέτηση.

«Στην τελική, ωστόσο, το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση - τη Ρωσία και την Ουκρανία», δήλωσε σε οικονομικό φόρουμ που διεξάγεται στη ρωσική Άπω Ανατολή. «Είμαστε ευγνώμονες σε οποιονδήποτε προσπαθεί να συμβάλει σε μια διευθέτηση. Υπάρχει μια ευκαιρία; Κατά τη γνώμη μου, ναι, υπάρχει»,

Απαντώντας ωστόσο σε μία ερώτηση ο Πούτιν είπε πως οι ουκρανικές επιθέσεις σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και «φερόμενες απειλές για επιθέσεις σε πολιτικά αεροσκάφη» είναι «πράξεις κρατικής τρομοκρατίας» οι οποίες, είπε, «περιπλέκουν τις προοπτικές για διμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τις αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρίες αυτή την εβδομάδα ότι η παρουσία ουκρανικών drones έχουν καταστήσει επικίνδυνους τους ρωσικούς ουρανούς, αν και είπε ότι η Ουκρανία θα θέσει στο στόχαστρο μόνο ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και δεν θα απειλήσει πολιτικά αεροσκάφη.

Την Τετάρτη, η Ουκρανία κάλεσε την υπηρεσία αεροπλοΐας του ΟΗΕ να απαγορεύσει τις επιχειρήσεις στον ρωσικό εναέριο χώρο. Η Ουκρανία έχει αποκοπεί από τη διεθνή πολιτική αεροπορία γιατί ο δικός της εναέριος χώρος θεωρείται επικίνδυνος μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια πολέμου, η γραμμή του μετώπου παραμένει εν πολλοίς σταθερή ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί ειρηνευτικές συνομιλίες από τον Φεβρουάριο. Και οι δύο πλευρές ενέτειναν τις μεγάλης εμβέλειας αεροπορικές επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος η μία της άλλης, ενώ ο πόλεμος στη θάλασσα έχει κλιμακωθεί απότομα με επιθέσεις και από τις δύο πλευρές σε λιμάνια και στην εμπορική ναυσιπλοΐα.