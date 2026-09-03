Η Νορβηγία προχώρησε στην κατάσχεση ρωσικού πλοίου στο Σβάλμπαρντ, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης της ουκρανικής Naftogaz με τη Μόσχα για αποζημίωση ύψους 4,22 δισ. δολαρίων.

Σε μια κίνηση με σημαντικές νομικές και πολιτικές προεκτάσεις, οι αρχές της Νορβηγίας προχώρησαν στην κατάσχεση του ρωσικού πλοίου «Professor Molchanov» στο αρχιπέλαγος του Σβάλμπαρντ, με στόχο την εκτέλεση δικαστικής απόφασης υπέρ της ουκρανικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz.

Η υπόθεση συνδέεται με την αποζημίωση ύψους 4,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει επιδικαστεί στη Naftogaz για τις απώλειες που υπέστη μετά την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της στην Κριμαία από τη Ρωσία, μετά την προσάρτηση της χερσονήσου το 2014.

Το πλοίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στα ανοικτά του νορβηγικού αρχιπελάγους, σύμφωνα με την αμερικανική δικηγορική εταιρεία Covington, η οποία εκπροσωπεί τη Naftogaz στη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι νορβηγικές αρχές επιβεβαίωσαν την κατάσχεση και ανέφεραν ότι το πλοίο θα παραμείνει στο Σβάλμπαρντ.

{https://x.com/visegrad24/status/2095298840605732993}

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί μέριμνα για τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονται πάνω στο πλοίο, σε συνεργασία με τη ρωσική εταιρεία Arktikugol, η οποία διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στο αρχιπέλαγος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Μόσχα, από την πλευρά της, αντιδρά στην κατάσχεση. Ο Ρώσος πρέσβης στη Νορβηγία, Νικολάι Κορτσουνόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία θα επιδιώξει την απελευθέρωση του πλοίου μέσω των νομικών οδών, ζητώντας παράλληλα να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πληρώματος και των επιβατών.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του ειδικού καθεστώτος του Σβάλμπαρντ. Το αρχιπέλαγος αποτελεί νορβηγικό έδαφος από το 1925, ενώ η Συνθήκη του 1920 παρέχει στους πολίτες των συμβαλλόμενων χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία, δικαίωμα εγκατάστασης και οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή υπό συγκεκριμένους όρους.

{https://x.com/BrianMcDonaldIE/status/2095443249779351866}

Η Naftogaz έχει ήδη κινηθεί δικαστικά για την αξιοποίηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο Σβάλμπαρντ. Έχουν εκδοθεί αποφάσεις που επιτρέπουν την κατάσχεση δύο ακινήτων της Arktikugol, μεταξύ των οποίων και ενός ξενώνα που διατίθεται προς ενοικίαση. Η ρωσική πλευρά, ωστόσο, έχει προσβάλει τις συγκεκριμένες αποφάσεις.

Η δικαστική διαμάχη μεταξύ Naftogaz και Ρωσίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2016 και αφορά την απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων της ουκρανικής εταιρείας στην Κριμαία. Τον Απρίλιο του 2023, δικαστήριο στη Χάγη επιδίκασε στη Naftogaz αποζημίωση 4,22 δισ. δολαρίων, ποσό στο οποίο προστίθενται τόκοι και δικαστικά έξοδα.

Η κατάσχεση του «Professor Molchanov» αποτελεί πλέον ένα ακόμη επεισόδιο στη διεθνή προσπάθεια της Naftogaz να επιβάλει την εκτέλεση της απόφασης και να ανακτήσει μέρος των χρημάτων που της έχουν επιδικαστεί.

Φινλανδία: Η μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας από τον Β΄ Παγκόσμιο

Την ίδια στιγμή, στη Φινλανδία πραγματοποιείται η μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας που έχει πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στην άσκηση συμμετέχουν περισσότεροι από 2.000 άτομα, μεταξύ των οποίον πολλοί μαθητές και εθελοντές, σε μία περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ρωσίας και Ευρώπης είναι κάτι παραπάνω από τεταμένες.

Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, κρίσιμες υποδομές στην κεντρική φινλανδική πόλη Κουόπιο, μεταξύ άλλων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, έχουν υποστεί διακοπές εξαιτίας κυβερνοεπιθέσεων και υπάρχει η απειλή πυραυλικών επιθέσεων από τη γειτονική Ρωσία.

Στόχος είναι οι τοπικές αρχές και οι πολίτες να εξασκηθούν στο πώς θα αντιδρούσαν σε περίπτωση πραγματικής επίθεσης.

Η Γερμανία κατηγορεί τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε την Τρίτη (01/09) τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε τον περασμένο μήνα με τη χρήση drone φορτωμένου με εκρηκτικά, ενώ ανακοίνωσε πως κλείνει το προξενείο της στην Βόννη.

Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «με την απόπειρα επίθεσης στη Λειψία, η ρωσική ηγεσία αποφάσισε εσκεμμένα να προκαλέσει εκ νέου σημαντική ζημιά στις ήδη σοβαρά επιβαρυμένες διμερείς μας σχέσεις», ενώ ανακοίνωσε ότι το ρωσικό προξενείο στη Βόννη θα κλείσει από τις 18 Σεπτεμβρίου.

{https://x.com/Reuters/status/2095213919367254096}

Από την πλευρά της, η Μαρία Ζαχάροβα διευκρίνισε πως θα υπάρξει «ανάλογη απάντηση» στα σχεδιαζόμενα λουκέτα. Απέρριψε τους ισχυρισμούς περί ρωσικής εμπλοκής στην απόπειρα επίθεσης με drone, χαρακτηρίζοντάς τους «αυθαίρετο και κατασκευασμένο πρόσχημα» του Βερολίνου για την κλιμάκωση της έντασης, υποστηρίζοντας ότι «όπως συνήθως, δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πειστικό ή σοβαρό στοιχείο».

Ο ρώσος πρόεδρος απέρριψε επίσης τις κατηγορίες του Βερολίνου, ισχυριζόμενος αντίθετα ότι η γερμανική ηγεσία προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το περιστατικό για να αποσπάσει την προσοχή από τις δικές της αποτυχίες και τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων.