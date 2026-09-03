Στην κορυφή των προτάσεων βρίσκεται η καθιέρωση ενιαίου συστήματος φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις, με φορολόγηση του πραγματικού καθαρού εισοδήματος, δηλαδή της διαφοράς εσόδων και εξόδων.

Δέσμη δέκα προτάσεων για την ενίσχυση της οικονομίας, τη στήριξη των εισοδημάτων και την τόνωση της επιχειρηματικότητας καταθέτει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού.

Το ΟΕΕ επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει σημαντική ανθεκτικότητα απέναντι στις διαδοχικές διεθνείς κρίσεις, ωστόσο θεωρεί αναγκαίες νέες παρεμβάσεις για την ανακούφιση πολιτών και επιχειρήσεων, με βασική προϋπόθεση τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Στην κορυφή των προτάσεων βρίσκεται η καθιέρωση ενιαίου συστήματος φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις, με φορολόγηση του πραγματικού καθαρού εισοδήματος, δηλαδή της διαφοράς εσόδων και εξόδων. Σύμφωνα με το ΟΕΕ, η έκπτωση των δαπανών θα δημιουργήσει ισχυρό κίνητρο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του κενού ΦΠΑ.

Παράλληλα, προτείνεται η σταδιακή κατάργηση έως το 2029 της προκαταβολής φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί το κεφάλαιο κίνησης, με μέρος των πόρων που απελευθερώνονται να κατευθύνεται σε Έρευνα και Ανάπτυξη. Το ΟΕΕ ζητά επίσης αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα, με αποσύνδεσή του από τον κατώτατο μισθό και κατάργηση του κριτηρίου του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας. Στο ασφαλιστικό πεδίο εισηγείται μείωση των εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά περίπου 1% ετησίως την περίοδο 2027-2029, με στόχο να περιοριστούν στο 19% του μικτού μισθού.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται ακόμη η επαναφορά της ρύθμισης των 120 δόσεων για οφειλές προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, με αυστηρά κριτήρια ώστε να αποκλείονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προτείνεται η δημιουργία περιφερειακών συμβουλευτικών κέντρων για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και μεγαλύτερη τραπεζική χρηματοδότηση. Παράλληλα, το ΟΕΕ εισηγείται μηχανισμό στήριξης των ΜμΕ απέναντι σε μεγάλες αυξήσεις του ενεργειακού κόστους.

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Στο φορολογικό μέτωπο ζητείται επίσης μείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα το 2027 και πλήρης κατάργησή του το 2028. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στεγαστικό, με πρόταση για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», το οποίο θα διευκολύνει και την αγορά νεόδμητης κατοικίας από νέους γονείς. Η δέσμη ολοκληρώνεται με σχέδιο δημογραφικής αναστροφής, που προβλέπει στήριξη της στέγασης νέων οικογενειών, επιδότηση ενοικίου, χαμηλότοκα δάνεια, ευέλικτη εργασία για γονείς και δημιουργία δημογραφικού ταμείου.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, η δημοσιονομική πειθαρχία πρέπει να διατηρηθεί, ωστόσο οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι αναγκαίες «για την ανακούφιση των πολιτών και την τόνωση της επιχειρηματικότητας».