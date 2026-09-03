Επί ποδός βρίσκονται σωματεία και οργανώσεις ενόψει του μεγάλου συλλαλητηρίου αυτό το Σαββατοκύριακο στην 90η έκθεση Θεσσαλονίκης.

ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ και ΠΑΜΕ θα δώσουν το παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο. Με ανακοινώσεις τους ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ δίνουν τον «παλμό» των κινητοποιήσεων στη ΔΕΘ.

Σε κινητοποιήσεις με αιχμή τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις, την ακρίβεια, τις εργασιακές συνθήκες και τη στήριξη του Δημοσίου προχωρούν τα συνδικάτα με αφορμή τα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ, το ΠΑΜΕ, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία, συνταξιούχοι και αγροτικοί φορείς έχουν προγραμματίσει διαφορετικές συγκεντρώσεις και πορείες το Σαββατοκύριακο, με τη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στο επίκεντρο των εργατικών και κοινωνικών διεκδικήσεων.

Η ΓΣΕΕ στη Θεσσαλονίκη

Η ΓΣΕΕ θα πραγματοποιήσει σειρά δράσεων σε συνεργασία με τον Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, θέτοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες των εργαζομένων.

Όπως επισημαίνει, η παρουσία της στη ΔΕΘ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της ακρίβειας, της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης, της στεγαστικής και ενεργειακής επιβάρυνσης, αλλά και της εντατικοποίησης της εργασίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να αξιολογείται μόνο με βάση οικονομικούς δείκτες, αλλά θα πρέπει να αποτυπώνεται στο εισόδημα, στην ποιότητα της εργασίας και στο επίπεδο ζωής των εργαζομένων.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 11:00, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace, θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου της ΓΣΕΕ. Κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστεί η σχετική αναφορά του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την οικονομία, την απασχόληση και τον χρόνο εργασίας.

Το συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ και του ΕΚΘ

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου, η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης καλούν εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους και νέους να συμμετάσχουν στο αγωνιστικό συλλαλητήριο και στην πορεία διαμαρτυρίας.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι συλλογικές συμβάσεις που προστατεύουν την εργασία, ο χρόνος εργασίας και η δημιουργία μιας αγοράς εργασίας με δικαιώματα, ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική.

ΑΔΕΔΥ: «Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού τώρα»

Στην ίδια συγκέντρωση καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και η ΑΔΕΔΥ, σε συνεργασία με την ΕΔΟΘ και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Κεντρικό αίτημα της ΑΔΕΔΥ είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, με την κινητοποίηση να πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την ενημέρωση για την αρνητική απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την επαναφορά των δύο επιπλέον μισθών.

Η ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι η δικαστική απόφαση δεν αλλάζει την οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς το κόστος για τη στέγαση, την ενέργεια, τα τρόφιμα και τα φάρμακα εξακολουθεί να πιέζει τα εισοδήματά τους.

Παράλληλα, αντιδρά στην προωθούμενη αλλαγή του καθεστώτος μονιμότητας στο Δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί θεσμική εγγύηση για την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης.

Τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων

Μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, «ξεπάγωμα» της διετίας 2016-2017 και αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ.

Ζητά επίσης αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, γενναία χρηματοδότηση του ΕΣΥ, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στα σχολεία, καθώς και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των οργανικών κενών στο Δημόσιο.

Παράλληλα, τάσσεται κατά των ιδιωτικοποιήσεων δημόσιων οργανισμών και φορέων και ζητά την κατάργηση των νόμων 4808/2021 και 5053/2023 για τα εργασιακά, καθώς και την επαναφορά του νόμου 1264/1982.

Στους δρόμους και οι αγρότες

Ξεχωριστή συγκέντρωση προγραμματίζουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς, οι οποίοι αναμένεται να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Το ραντεβού της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων έχει οριστεί για τις 17:00 στον Λευκό Πύργο, ενώ την ίδια ημέρα στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας πανσυνταξιουχική συγκέντρωση με τη συμμετοχή συνταξιούχων από όλη τη χώρα.

Το πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ

Στις 17:30 το απόγευμα του Σαββάτου, στην πλατεία ΧΑΝΘ, έχει προγραμματιστεί το πανελλαδικό – παλλαϊκό συλλαλητήριο που στηρίζει το ΠΑΜΕ.

Σύμφωνα με το κάλεσμα, εργαζόμενοι, αγρότες, επαγγελματίες, φοιτητές και άλλοι κοινωνικοί φορείς θα διεκδικήσουν αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση της Υγείας και της Παιδείας, ενώ βασικό σύνθημα της κινητοποίησης είναι: «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους».

Στη συγκέντρωση καλεί και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει μαζί με σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους και άλλους μαζικούς φορείς.

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν από την Παρασκευή

Παράλληλα, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 08:30, η ΠΟΕΔΗΝ πραγματοποιεί συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, με πορεία στη συνέχεια προς το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, με αιχμή την κατάσταση στο ΕΣΥ.

Την ίδια ημέρα, στις 12:00, το ΠΑΜΕ θα παρουσιάσει σε συνέντευξη Τύπου στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης το διεκδικητικό πλαίσιο των συνδικάτων ενόψει του πανελλαδικού συλλαλητηρίου.

Έτσι, το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ αναμένεται να κορυφωθούν οι συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη, με διαφορετικούς φορείς να προβάλλουν τα δικά τους αιτήματα, αλλά κοινό σημείο αναφοράς τις μισθολογικές πιέσεις, την ακρίβεια, τις εργασιακές συνθήκες και τη στήριξη των δημόσιων υπηρεσιών.