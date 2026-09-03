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Η άνοδος Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν ευνοεί τις δελφινομαχίες. Τουλάχιστον όχι τις οργανωμένες.

Πολλά γράφονται για τα τραπέζια που οργανώνουν υπουργοί στη ΔΕΘ.

Με τα βλέμματα να στρέφονται πρωτίστως στους δελφίνους.

Επί του παρόντος, πάντως, το μόνο επιβεβαιωμένο τραπέζι που υπάρχει από την υπηρεσία είναι αυτό του Κ. Πιερρακάκη που οργανώνει κάθε χρόνο το υπουργείο Οικονομικών με όλους τους βουλευτές Β. Ελλάδος.

Όσο για την Άδωνη Γεωργιάδη οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν σκοπεύει να κάνει τραπέζι σε βουλευτές καθώς το θεωρεί υπερβολικό.

Εξάλλου όλες οι ημέρες υπουργοί και βουλευτές θα βαρεθούν να βλέπουν ο ένας τον άλλον.

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Και η άνοδος Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν ευνοεί τις δελφινομαχίες. Τουλάχιστον όχι τις οργανωμένες.

Λ.Ι.