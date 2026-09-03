Οι εκτιμήσεις για το κόμμα Σαμαρά.

Η σωστή ανάγνωση των προθέσεων του εκλογικού σώματος είναι κρίσιμη για τα μελλούμενα μέχρι τις εκλογές. Άλλη θα είναι η στρατηγική της κυβέρνησης αν έχει «διαβάσει» τις δημοσκοπήσεις υπέρ της αυτοδυναμίας (έστω και εξαιρετικά δύσκολης) και διαφορετική αν «διαβάζει» τις δημοσκοπήσεις με την παραδοχή ότι αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Επίσης, είναι άλλο να ποντάρεις ότι θα παραμείνεις ο κυρίαρχος ρυθμιστής της επόμενης μέρας και άλλο να είσαι προετοιμασμένος για τα χειρότερα.

Το Μαξίμου «βλέπει» κλειδωμένο ποσοστό 28-30%

Η κυρίαρχη άποψη στην κυβέρνηση είναι ότι οποτεδήποτε και να γίνουν οι εκλογές ο Κ. Μητσοτάκης δεν θα πέσει κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών (28,7%). Τουλάχιστον. Με κάποιους αναλυτές να διαβεβαιώνουν το Μαξίμου ότι, ήδη, κινείται στην σφαίρα του 30%. Με το δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας. Και τον Αντώνη Σαμαρά να εκτιμούν ότι θα μπει στη βουλή αλλά σχεδόν οριακά.

Και το οποίο ποσοστό ο κ. Σαμαράς δεν θα το πάρει κατά βάση από τη Ν.Δ. αλλά από τον Κ. Βελόπουλο ή την Αφρ. Λατινοπούλου.

Και ότι η Ν.Δ. έχει περιθώρια να ανέβει κι άλλο. Και από το πακέτο παροχών που θα εξαγγείλει στην ΔΕΘ και από όλη την κινητικότητα των τελευταίων μηνών σε επίπεδο παρουσίασης κυβερνητικού έργου.

Πιστεύουν ότι έχουν περιθώρια να επηρεάσουν μερίδα αναποφάσιστων

Στόχος του Μαξίμου, η δεξαμενή των δυσαρεστημένων της Ν.Δ.. Οι οποίοι έχουν σταθεί στην εξώπορτα της Ν.Δ. αλλά δεν έχουν κλείσει ακόμη την πόρτα. Με κραταιά την πεποίθηση ότι το παιχνίδι δεν είναι χαμένο.

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Σε αυτούς αποσκοπούν όλες οι τελευταίες πρωτοβουλίες του Κ. Μητσοτάκη.

Στοχευμένες πρωτοβουλίες

-Να δείξει ότι παραμένει αποτελεσματικός και αξιόπιστος στην λογική του «είπαμε το κάναμε» σε ότι αφορά την παράδοση έργων.

-Να δείξει ότι προσπαθεί να αναχαιτίσει την ακρίβεια με την Συμφωνία Κυρίων στα σούπερ μάρκετ, αφού όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το υψηλό κόστος ζωής υπερβαίνει κάθε άλλο πρόβλημα.

- Να δείξει με τις παροχές ότι ανεβάζει το διαθέσιμο εισόδημα στους περισσότερους Έλληνες

Και με όλα τα παραπάνω να θέσει τελικά το δίλημμα για σταθερότητα.

Η απαισιόδοξη «ανάγνωση»

Την παραπάνω «αισιόδοξη» ανάγνωση δεν συμμερίζονται αρκετοί κυβερνητικοί παράγοντες, οι οποίοι βάζουν στην εκλογική εξίσωση και άλλους απροσδόκητους παράγοντες. Από ένα σοβαρό ατύχημα, μέχρι ένα σοβαρό κυβερνητικό σκάνδαλο, ενώ δεν υποτιμούν την δύναμη των δυσαρεστημένων της συντηρητικής παράταξης.

Και σίγουρα την αισιοδοξία του Μαξίμου δεν συμμερίζονται όσοι βλέπουν με θετικό μάτι το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Τι πιστεύουν οι... φίλα προσκείμενοι στον Σαμαρά

Όσοι έχουν γράψει... χιλιόμετρα στη Ν.Δ. σκιαγραφούν μία πολύ διαφορετική εικόνα για την εκλογική δυναμική της κυβέρνησης.

Πρώτον, πιστεύουν ότι οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Ν.Δ. είναι πολλοί περισσότεροι από όσους εκτιμά το Μαξίμου. Δεύτερον, ότι ο αριθμός θα ανεβαίνει επικίνδυνα όσο θα περνάει στη βάση της παράταξης η άποψη ότι το κόμμα Σαμαρά δεν είναι ένα ανταγωνιστικό κόμμα ως προς τη Ν.Δ. αλλά η ίδια η Ν.Δ.

«Εμείς εκφράζουμε την παράταξη» είναι το βασικό επιχείρημα στις αναρίθμητες ζυμώσεις συναντήσεις και επαφές έχει το επιτελείο Σαμαρά με δυσαρεστημένους -στελέχη και ψηφοφόρους της Ν.Δ.- σε όλη την Ελλάδα.

Άποψη που εξέφρασε επί της ουσίας ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Ν.Δ. Ν. Τσιούτσιας την περασμένη Κυριακή λέγοντας ότι «η σημερινή Ν.Δ. αποτελείται από το Σημιτικό ΠΑΣΟΚ και από ολίγον ΛΑΟΣ».

Προκειμένου να ανοίξουν διάπλατα οι πόρτες των «γαλάζιων» διαρροών.

Ποντάρουν σε διψήφιο ποσοστό

Στελέχη που μετέχουν στο εγχείρημα λένε ότι πρόσφατη έρευνα που περιήλθε στα χέρια τους δίνει στο υπό ίδρυση κόμμα Σαμαρά διψήφιο ποσοστό. Κοντά στο 11%. Παρότι οι αρχικές συγκρατημένες εκτιμήσεις -πριν από το καλοκαίρι – έκαναν λόγο για δυνητικό ποσοστό πέριξ του 6%.

Το τρίπτυχο πάνω στο οποίο βασίζονται οι Σαμαρικοί είναι η δυσαρέσκεια ψηφοφόρων της Ν.Δ. στο πρόσωπο του πρωθυπουργού – η αίσθηση μίας διευρυμένης διαφθοράς μαζί με καραμπινάτα λάθη για τα ήθη της συντηρητικής παράταξης – και η παντελής έλλειψη ψυχικής σύνδεσης μεταξύ κυβερνώντων και βάσης.

Για όλους αυτούς τους λόγους και από τις επαφές ανά την Ελλάδα εκτιμούν ότι η ΝΔ. θα κυμανθεί στην καλύτερη περίπτωση κοντά στο 25% και στην χειρότερη κοντά στο 20%.

Το ροκάνισμα του 28% της Ν.Δ.

...Προσβλέποντας ότι θα καταφέρουν να σηκώσουν από τον καναπέ ένα μεγάλο μέρος Νεοδημοκρατών που δεν πήγαν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές αλλά και ένα αξιοπρόσεκτο ποσοστό από όσους ψήφισαν στις ευρωεκλογές του ΄24 τη Ν.Δ. με... βαριά καρδιά. Δηλαδή, πιστεύουν ότι μπορούν να ροκανίσουν ακόμη και το 28% που το Μαξίμου θεωρεί «μπετοναρισμένο» υπέρ της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Το ποια «ανάγνωση» από τις δύο παραπάνω – τις οποίες χωρίζει η άβυσσος- μένει να αποδειχθεί αληθινή θα αποδειχθεί στο μέλλον. Με την πιθανότητα η αλήθεια να βρίσκεται στην μέση , να παραμένει στο τραπέζι.