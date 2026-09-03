Ο ΟΤΕ, το νέο σύστημα επικοινωνιών της Πυροσβεστικής, το κόστος συντήρησης και η Intraway, η Paloma Maritime Capital, η Trade Estates και η νέα εταιρεία του Μίλτου Καμπουρίδη

Το νέο σύστημα επικοινωνιών της Πυροσβεστικής

Ο ΟΤΕ ανέλαβε την ψηφιακή και τηλεπικοινωνιακή αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας, μέσω σύμβασης με την Κοινωνία της Πληροφορίας για την υλοποίηση του νέου συστήματος ασύρματης επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος και του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Η σύμβαση, που υπεγράφη προ τριημέρου, ανέρχεται σε 35,665 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 44,225 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη ενός «Ασφαλούς Ψηφιακού Ολοκληρωμένου Συγκαναλικού Ραδιοσυστήματος Επικοινωνίας», με πανελλαδική κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος. Το σύστημα θα υποστηρίζει υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, με προτεραιότητα στη φωνητική επικοινωνία, καθώς και μεμονωμένες και ομαδικές κλήσεις. Η αρχιτεκτονική προβλέπει διασύνδεση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Κέντρο Δεδομένων του Πυροσβεστικού Σώματος στο Μοσχάτο, τα 13 Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων, καθώς και τις τοπικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Σταθμούς. Κρίσιμη επιχειρησιακή δυνατότητα αποτελεί η απευθείας επικοινωνία μεταξύ των τερματικών και η δημιουργία τοπικού δικτύου αναμετάδοσης, ώστε οι πυροσβέστες να μπορούν να επικοινωνούν ακόμη και σε περιοχές όπου η συμβατική δικτυακή κάλυψη είναι περιορισμένη ή δεν είναι διαθέσιμη.

Σύνθετο τηλεπικοινωνιακό project

Το νέο σύστημα ασύρματων επικοινωνιών του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί ένα σύνθετο τηλεπικοινωνιακό έργο πανελλαδικής εμβέλειας, με το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης να αφορά στον εξοπλισμό. Από το συμβατικό τίμημα των 35,665 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, τα 23,279 εκατ. ευρώ, περίπου το 65%, κατευθύνονται σε εξοπλισμό, ενώ 3,107 εκατ. ευρώ αφορούν λογισμικό, 0,807 εκατ. ευρώ υπηρεσίες και 8,399 εκατ. ευρώ άλλες δαπάνες, μεταξύ των οποίων φιλοξενία σταθμών βάσης, διασυνδέσεις, help desk και κάρτες SIM. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η ανάπτυξη 260 σταθερών σταθμών DMR Tier III, συνολικού κόστους περίπου 7,3 εκατ. ευρώ. Οι 221 σταθμοί Τύπου Α κοστολογούνται σε 25.278 ευρώ έκαστος και οι 39 Τύπου Β σε 43.989 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπονται 4.800 φορητά τερματικά, αξίας 3,691 εκατ. ευρώ, και 4.500 πομποδέκτες για πυροσβεστικά οχήματα, κόστους 3,965 εκατ. ευρώ. Η προμήθεια περιλαμβάνει επίσης 1.500 υβριδικά τερματικά DMR/4G-LTE, αξίας 2,412 εκατ. ευρώ, 200 συσκευές ATEX, κόστους 0,254 εκατ. ευρώ, καθώς και 200 κινητούς σταθμούς βάσης και επαναλήπτες για επέκταση της ραδιοκάλυψης, προϋπολογισμού 3,478 εκατ. ευρώ. Κυρίαρχος τεχνολογικός προμηθευτής είναι η Motorola Solutions, με την πλατφόρμα MOTOTRBO/Capacity Max και τερματικά R7, R7Ex, ION και DM4000e. Σημαντική παρουσία έχει και η Hewlett Packard Enterprise (HPE), καθώς οι κεντρικές υποδομές βασίζονται σε servers HPE ProLiant Compute DL360 Gen12 και σύστημα HPE Alletra για backup, υποστηρίζοντας κρίσιμες εφαρμογές του νέου δικτύου.

Οι «άλλες δαπάνες»

Ένα εξίσου σημαντικό κοστολογικό στοιχείο της σύμβασης αφορά στις «άλλες δαπάνες». Από τα 8,399 εκατ. ευρώ αυτής της κατηγορίας, τα 4,875 εκατ. ευρώ αφορούν σε υπηρεσίες «συστέγασης και συντήρησης» για τους 260 σταθμούς βάσης, για περίοδο 41 μηνών. Στο ποσό περιλαμβάνονται η τοποθέτηση σε πύργους ή ιστούς, η στέγαση του εξοπλισμού και η κύρια και εφεδρική τροφοδοσία. Άλλα 2,757 εκατ. ευρώ αφορούν τη διασύνδεση των 260 DMR σταθμών και των κινητών σταθμών με το κύριο και εφεδρικό δίκτυο κορμού. Για το help desk προβλέπονται 574.000 ευρώ, ενώ οι SIM των 1.500 υβριδικών συσκευών κοστίζουν 136.694 ευρώ για την προβλεπόμενη περίοδο. Με άλλα λόγια, περίπου 7,63 εκατ. ευρώ από τα 35,7 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ αφορούν μόνο τη φυσική φιλοξενία των sites και τις τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις τους. Αυτό είναι πάνω από το 21% της συνολικής αξίας του έργου, κάτι που δεν περνά απαρατήρητο...

Η τετραετής περίοδος συντήρησης

Η σύμβαση έχει ένα πολύ «ενδιαφέρον» σημείο που αφορά στη συντήρηση του νέου συστήματος ασύρματης επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος και του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Για τα πρώτα τρία χρόνια μετά την οριστική παραλαβή, οι υπηρεσίες εγγύησης θα παρέχονται στην Πυροσβεστική χωρίς επιπλέον τίμημα. Μετά την τριετία όμως αρχίζει η τετραετής περίοδος συντήρησης. Για την περίοδο αυτή προβλέπεται ξεχωριστή Σύμβαση SLA (Service Level Agreement – Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών), στο πλαίσιο «δικαιώματος προαίρεσης». Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι υποχρεωμένη να ενεργοποιήσει την προαίρεση, αλλά εφόσον το πράξει, το τίμημα καθορίζεται βάσει της οικονομικής προσφοράς του ΟΤΕ. Το κόστος της συντήρησης στην περίπτωση αυτή θα ανέρχεται σε περίπου 4,01 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά έτος, ή περίπου 4,97 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Για ολόκληρη την τετραετία, το συνολικό κόστος φτάνει τα 16,03 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και τα 19,88 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Επομένως, εφόσον ασκηθεί στο σύνολό της η τετραετής προαίρεση συντήρησης, το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα του έργου μπορεί να ανέλθει σε περίπου 64,10 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Από αυτά, τα 44,22 εκατ. ευρώ αφορούν στο βασικό συμβατικό τίμημα και επιπλέον 19,88 εκατ. ευρώ στην τετραετή συντήρηση. Δηλαδή η τετραετής συντήρηση προβλέπεται να κοστίσει επιπλέον σχεδόν όσο το 45% της αξίας της αρχικής σύμβασης των 44,22 εκατ. ευρώ. Εφόσον βέβαια ενεργοποιηθεί πλήρως η σχετική προαίρεση.

Υπεργολάβος η Intraway

Στη σύμβαση αναφέρεται μόνον ένας δηλωμένος υπεργολάβος του ΟΤΕ. Πρόκειται για την Intraway Σύμβουλοι Οργάνωσης και Τεχνολογιών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, την οποία «τρέχει» ο Γιώργος Βλαχοτάσιος. Η συμμετοχή της Intraway προσδιορίζεται στο 0,4% της συνολικής αξίας της σύμβασης, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 143.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 177.000 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Ποιος θα είναι ο ρόλος της; Θα αναλάβει καθήκοντα Υπευθύνου Επικοινωνίας και Δημοσιότητας…

Η Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και το ΑΙ

Νέο μοντέλο εποπτείας της αγοράς, με τουλάχιστον 300 ελεγκτές, αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυση δεδομένων, προβλέπει ο Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Από τις συνολικά 500 οργανικές θέσεις, τουλάχιστον 300 θα καλύπτονται από ελεγκτές, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ελέγχους ηλεκτρονικών καταστημάτων και διαδικτυακών πλατφορμών, στις παραπλανητικές και καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές, στα παραποιημένα προϊόντα και στην τήρηση της καταναλωτικής νομοθεσίας. Κομβική αλλαγή αποτελεί η μετάβαση σε στοχευμένους ελέγχους βάσει ανάλυσης κινδύνου. Τα στοιχεία από την αγορά θα αξιοποιούνται για τον εντοπισμό επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων με αυξημένη πιθανότητα παραβατικότητας, με τη δημιουργία σχετικών δεικτών κινδύνου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, ειδικό Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων και Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης θα χρησιμοποιεί εφαρμογές ΑΙ για την πρόληψη και τον εντοπισμό παραβάσεων.

Ένα πρώτο πεδίο όπου η Αρχή θα μπορούσε να δοκιμάσει στην πράξη τις νέες δυνατότητες του ΑΙ είναι οι ανατιμήσεις. Χθες η Αρχή υποστήριξε ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν έλαβε καμία δήλωση ανατίμησης από εταιρεία επώνυμων προϊόντων που συμμετέχει στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Η απουσία δηλώσεων, όμως, δεν σημαίνει και απουσία αυξήσεων στην αγορά. Εδώ υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για την τεχνητή νοημοσύνη: διασταύρωση των δηλωμένων στοιχείων με την πραγματική εξέλιξη των τιμών και αυτόματος εντοπισμός αποκλίσεων που απαιτούν έλεγχο. Γιατί άλλο «δεν δηλώθηκε ανατίμηση» και άλλο «δεν έγινε ανατίμηση».

Η δικαστική εκκρεμότητα της Trade Estates

Ανοιχτό παραμένει για την Trade Estates ένα νομικό μέτωπο το οποίο αφορά σε αγροτεμάχια που απέκτησε μέσω πλειστηριασμών τον Ιούλιο του 2025, καθώς η προηγούμενη ιδιοκτήτρια, η εταιρεία Περιέλευσις, αμφισβητεί τη νομιμότητα της διαδικασίας και επιδιώκει δικαστικά την ακύρωσή της. Η υπόθεση καταγράφεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της Trade Estates για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η εταιρεία απέκτησε τα συγκεκριμένα ακίνητα σε πλειστηριασμούς που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Ιουλίου 2025 και είχαν επισπευσθεί από την Intrum Hellas σε βάρος της εταιρείας Περιέλευσις Εκμετάλλευση Ακινήτων Κατασκευαστική και Εμπορική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Η προηγούμενη ιδιοκτήτρια, ωστόσο, έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας την κτήση της κυριότητας των ακινήτων από την Trade Estates και υποστηρίζοντας ότι οι πλειστηριασμοί ήταν άκυροι. Στο πλαίσιο αυτό έχει ασκήσει ανακοπές κατά των σχετικών διαδικασιών, ανοίγοντας έναν δικαστικό κύκλο που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εισηγμένης, ενδέχεται να έχει πολυετή διάρκεια. Όπως επισημαίνεται στην οικονομική έκθεση, η διαδικασία έως την ενδεχόμενη τελεσίδικη ακύρωση των πλειστηριασμών εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει περίπου τέσσερα χρόνια ή και περισσότερο. Στο μεσοδιάστημα, πάντως, η Trade Estates εξακολουθεί να έχει την κυριότητα των συγκεκριμένων ακινήτων και να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.

Το κρίσιμο σενάριο για την εταιρεία θα προκύψει εφόσον οι αξιώσεις της Περιέλευσις γίνουν τελεσίδικα δεκτές από τα δικαστήρια. Σε αυτή την περίπτωση, η Trade Estates ενδέχεται να απολέσει τα δικαιώματά της επί των ακινήτων, διατηρώντας ωστόσο τη δυνατότητα να διεκδικήσει την επιστροφή του ποσού που είχε καταβάλει για την απόκτησή τους μέσω των πλειστηριασμών. Η ενδεχόμενη ακύρωση, πάντως, δεν σημαίνει ότι τα ακίνητα θα επιστρέψουν στην προηγούμενη ιδιοκτήτρια απαλλαγμένα από τις προϋπάρχουσες επιβαρύνσεις. Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, σε ένα τέτοιο σενάριο τα βάρη επί των ακινήτων θα αναβιώσουν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Intrum θα μπορεί να προχωρήσει εκ νέου σε κατάσχεση των ακινήτων και να επανεκκινήσει τη διαδικασία πλειστηριασμού, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενέργειες.

Η Miragio, η Enthoosia και ο Μίλτος Καμπουρίδης

Νέα επιχειρηματική κίνηση στον χώρο της ψυχαγωγίας και των θεματικών εμπειριών πραγματοποιεί η κυπριακή Enthoosia LTD, του Μίλτου Καμπουρίδη, η οποία συνέστησε χθες την Miragio Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η νέα εταιρική κίνηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του εύρους των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο καταστατικό. Ως κύρια δραστηριότητα της Miragio δηλώνονται οι υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων, ενώ στο εταιρικό αντικείμενο εντάσσονται επίσης το λιανικό εμπόριο, η εκμετάλλευση κινηματογράφου, η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων και κτιρίων κατοικιών, καθώς και οι υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων. Υπενθυμίζεται πως η Enthoosia, δραστηριοποιείται στη βιωματική ψυχαγωγία τα τελευταία 20 χρόνια και έχει αναπτύξει το Museum of Illusions τόσο στην Αθήνα, όσο και σε άλλες διεθνείς αγορές.

Η Paloma Maritime Capital

Στη σύσταση της Paloma Maritime Capital προχώρησαν χθες ο Μιχάλης Κουρτέσης και ο Pietro Corpi, δημιουργώντας ένα νέο επενδυτικό και συμβουλευτικό σχήμα με προσανατολισμό στη ναυτιλία. Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Paloma Maritime Capital θα δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλών επιχειρηματικής και στρατηγικής διαχείρισης, καθώς και στην εκπόνηση μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας. Στο αντικείμενο της εταιρείας εντάσσονται ακόμη υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης κεφαλαίων, με έμφαση, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα κεφαλαιακής διάρθρωσης και επενδύσεων. Κομβικό στοιχείο του νέου εγχειρήματος αποτελεί η συμμετοχή του Seahawk Group της οικογένειας Κουρτέση, το οποίο εισφέρει την εμπειρία του στη διαχείριση πλοίων και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που διαθέτει στον συγκεκριμένο ναυτιλιακό κλάδο. Στη δε επενδυτική στρατηγική της Paloma Maritime Capital καθοριστικό ρόλο αναλαμβάνει ο Pietro Corpi, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία στις κεφαλαιαγορές, στο private banking και στο wealth management, έχοντας παράλληλα διατελέσει σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στη Eurobank Private Bank Luxembourg.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Αύξηση της κερδοφορίας και ενίσχυση των εσόδων κατέγραψε το 2025 η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), σε μια χρονιά κατά την οποία οι νέες χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις και ιδιώτες προσέγγισαν συνολικά τα 2,9 δισ. ευρώ. Σε επίπεδο Ομίλου, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 44,1 εκατ. ευρώ, έναντι 37,8 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 16,7%. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 31,3 εκατ. ευρώ, από 27,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Θετική ήταν η επίδοση στα έσοδα από τη διαχείριση των Ταμείων Χαρτοφυλακίου. Τα σχετικά έσοδα της ΕΑΤ έφθασαν τα 32,12 εκατ. ευρώ, έναντι 16,62 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο περίπου 93%. Η εξέλιξη αποδίδεται στην ενεργοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων τα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» και ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ. Στο σκέλος της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια του 2025 χορηγήθηκαν 6.863 νέα δάνεια σε 6.355 επιχειρήσεις, συνολικής αξίας 1,47 δισ. ευρώ. Παράλληλα, 15.140 ιδιώτες χρηματοδοτήθηκαν μέσω 15.209 δανείων, συνολικού ύψους 1,43 δισ. ευρώ. Έτσι, οι νέες χρηματοδοτήσεις της χρονιάς διαμορφώθηκαν συνολικά σε περίπου 2,9 δισ. ευρώ.

Η χρηματοδοτική δραστηριότητα της Αναπτυξιακής Τράπεζας παρέμεινε προσανατολισμένη κυρίως στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 93,6% των χρηματοδοτήσεων κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζομένους, ενώ το 77,7% των δανείων αφορούσε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ. Σε βάθος επταετίας, το αποτύπωμα των χρηματοδοτήσεων είναι σημαντικά μεγαλύτερο. Την περίοδο 2019-2025 περισσότερες από 43.000 επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με 56.927 δάνεια συνολικού ύψους 11,9 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, σχεδόν 24.000 ιδιώτες έλαβαν χρηματοδοτήσεις συνολικής αξίας 2,38 δισ. ευρώ.