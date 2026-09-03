Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας.
Μάλιστα, στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης ήχησε το «112» για εκκένωση προς Πρέσπες, μέσω του Παλαιού Οδικού Δικτύου ή της Εγνατίας Οδού.
{https://x.com/112Greece/status/2095301095803281467}
Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 18:00 της Τετάρτης και κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095174809621578042}
Βίντεο από την περιοχή
{https://www.youtube.com/watch?v=BZTX84Hoerc&t}
Η περιοχή της Κρυσταλλοπηγής