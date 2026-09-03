Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα Πέμπτη.

Mε πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές θα ξεκινήσει η ημέρα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, από το μεσημέρι έως το απόγευμα, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, εκδηλώνοντας όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, ενώ σταδιακά από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι, τέλος, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις: στα δυτικά με ένταση 4 με 5 μποφόρ (τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 6 μποφόρ), ενώ στα ανατολικά θα φτάνουν τα 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως και τα 7 μποφόρ.