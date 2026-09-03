Η προθεσμία για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Ωνάσεια Σχολεία ορίζεται από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.

Σε 142 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας για τη στελέχωση των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.) κατά το διδακτικό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, οι 142 εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), σε κλάδους και ειδικότητες Γενικής Παιδείας. Οι προσλήψεις αφορούν την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για το νέο διδακτικό έτος, με τους προσλαμβανόμενους εκπαιδευτικούς να καλούνται να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

Δείτε αναλυτικά τα ονόματα τους κλάδους και τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται εδώ.