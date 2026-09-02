Η φωτιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής.

Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη (02/09) στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, στη Βοιωτία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 και, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έχει επηρεάσει έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων.

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ μετέβη άμεσα στην περιοχή και προχώρησε σε ενδελεχή έρευνα για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο άντρες, ηλικίας 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν τις εργασίες. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.