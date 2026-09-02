Τα βήματα από εδώ και πέρα για όσους κληρώθηκαν στο Τουρισμός για Όλους 2026 - 2027.

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης της Α’ φάσης του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», με τους δικαιούχους να μπορούν πλέον να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα για την έκδοση και ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας που θα τους επιτρέψει να καλύψουν μέρος του κόστους διαμονής τους.

Οι κληρωθέντες μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος στο vouchers.gov.gr, είτε βλέποντας τους πίνακες των δικαιούχων είτε συνδεόμενοι στην αίτησή τους με τους κωδικούς Taxisnet.

Πώς θα πάρετε το voucher για το Τουρισμός για Όλους

Οι δικαιούχοι δεν λαμβάνουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Ο δικαιούχος έχει επιλέξει κατά την αίτησή του το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από το οποίο θα εκδοθεί η κάρτα.

Στη συνέχεια, το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον δικαιούχο μέσω SMS και email για τη διαδικασία ενεργοποίησης. Από τον σύνδεσμο που θα λάβει στο email δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης και, μέσω νέου SMS με κωδικό επιβεβαίωσης, ολοκληρώνει την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας.

Από τη στιγμή που ενεργοποιηθεί, η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή της διαμονής σε τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα.

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Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Το ποσό του «Τουρισμός για Όλους» μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για έξοδα διαμονής και όχι για φαγητό, μετακινήσεις ή άλλες τουριστικές δαπάνες.

Η κάρτα γίνεται δεκτή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, κατασκηνώσεις και camping που διαθέτουν τους προβλεπόμενους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (MCC) και έχουν έδρα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός, επομένως ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει κατάλυμα σε οποιονδήποτε προορισμό της χώρας.

Πώς γίνεται η πληρωμή

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανέπαφα μέσω POS, εφόσον έχει συνδεθεί με Apple Pay ή Google Pay και χρησιμοποιείται smartphone που υποστηρίζει NFC. Υπάρχει επίσης δυνατότητα χρήσης της κάρτας μέσω διαδικτυακών τόπων παρόχων διαμονής, ακόμη και χωρίς NFC.

Το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε εφάπαξ σε ένα κατάλυμα είτε τμηματικά σε περισσότερα καταλύματα, μέχρι να εξαντληθεί το διαθέσιμο υπόλοιπο.

Πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ημερομηνίες, καθώς η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μέσα στο χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην περίοδο που επέλεξε ο δικαιούχος κατά την αίτησή του.

Για όσους επέλεξαν υψηλή περίοδο, το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την έναρξη ισχύος της κάρτας έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2027.

Για όσους επέλεξαν χαμηλή περίοδο, η χρήση της κάρτας γίνεται από 1 Οκτωβρίου 2026 έως 30 Απριλίου 2027.

Αυτό σημαίνει ότι ο δικαιούχος που έχει επιλέξει τη χαμηλή περίοδο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα του για διαμονή μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ αντίστοιχα όποιος έχει επιλέξει την υψηλή περίοδο δεν μπορεί να μεταφέρει τη χρήση της κάρτας στην περίοδο Οκτωβρίου-Απριλίου.

Τι γίνεται αν δεν χρησιμοποιηθεί όλο το ποσό

Το ποσό δεν χρειάζεται να δαπανηθεί υποχρεωτικά σε μία μόνο διαμονή. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τμηματικά σε διαφορετικά καταλύματα, με την προϋπόθεση ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα.

Οι δικαιούχοι της Α’ φάσης έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης της κάρτας τους έως και τις 30 Ιουνίου 2027, ανάλογα με την περίοδο που έχουν επιλέξει. Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου διαστήματος, η κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πρόγραμμα.

Η Α’ φάση του προγράμματος αφορά την περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ έχει προβλεφθεί και Β’ φάση, η οποία θα αφορά το διάστημα από 30 Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου 2027. Οι δικαιούχοι της Β’ φάσης θα προκύψουν από τους μη κληρωθέντες της Α’ φάσης, με σειρά κλήρωσης και ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.