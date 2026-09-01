Με «κατάλληλη απάντηση» απειλεί η Ρωσία, κατηγορεί τη Γερμανία για «άνευ προηγουμένου κλιμάκωση».

Για άνευ προηγουμένου κλιμάκωση των διμερών σχέσεων κατηγορεί η Μόσχα το Βερολίνο, μετά τις ανακοινώσεις της γερμανικής κυβέρνησης ότι η Ρωσία ήταν πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Κατηγορώντας ευθέως τη Μόσχα για το drone με τα εκρηκτικά και τον πυροκροτητή που εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου, η Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα μεταξύ άλλων ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη και το «Ρωσικό Σπίτι των Επιστημών και του Πολιτισμού», στο Βερολίνο. Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί μεταξύ άλλων κόμβο του ΝΑΤΟ, αλλά και βάση για αρκετά ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Antonov An-124.

Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία απέρριψε τις κατηγορίες ως «ανυπόστατες, παράλογες και κόντρα στην κοινή λογική» και κατηγόρησε το Βερολίνο ότι αποδομεί συστηματικά το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Γερμανία, Σεργκέι Νετσάγιεφ, χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου κλιμάκωση» στις διμερείς σχέσεις τα μέτρα που ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Παράλληλα προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν συνέπειες, για τις οποίες η Γερμανία θα φέρει την πλήρη ευθύνη.

Εξάλλου, υποστήριξε πως «η βιαστικά επινοημένη πρόκληση στο αεροδρόμιο της Λειψίας εξυπηρετεί αποκλειστικά τους στόχους του καθεστώτος του Κιέβου, της στρατιωτικής πτέρυγας της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης και των μεγιστάνων της στρατιωτικής βιομηχανίας που ενδιαφέρονται για την τροφοδότηση της ουκρανικής σύγκρουσης», σύμφωνα με την ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας.

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Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν πως τα άτομα που ενεπλάκησαν στην επίθεση ενεργούσαν για λογαριασμό ρωσικών κρατικών φορέων.

Ζαχάροβα: Η Ρωσία θα δώσει την κατάλληλη απάντηση

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε το Βερολίνο ότι κλιμάκωσε τις διμερείς σχέσεις και προειδοποίησε πως η Μόσχα θα δώσει την κατάλληλη απάντηση.

«Τόσο το “Ρωσικό σπίτι” όσο και το προξενείο μας στη Βόννη παρενοχλούν εδώ και καιρό την άρχουσα ελίτ. Τώρα βρήκαν ένα πρόσχημα. Θα λάβουν την κατάλληλη απάντηση», δήλωσε στο Tass.

«Με ένα εντελώς εξωφρενικό πρόσχημα, το Βερολίνο κλιμάκωσε για άλλη μία φορά τις διμερείς σχέσεις. Ως συνήθως, δεν δόθηκε καμία πειστική η σοβαρή απόδειξη. Πολύ απλά, δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει», σχολίασε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Ζαχάροβα δεν παρέλειψε να κατηγορήσει το Βερολίνο για «εμπλοκή στην ουκρανική σύγκρουση και σε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον αμάχων» και διεμήνυσε ότι η Μόσχα «θα απαντήσει σε όλες τις αντι-ρωσικές αποφάσεις».

Οι κατηγορίες της Γερμανίας για τη Ρωσία και τα αντίποινα

Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για το σαμποτάζ στη Λειψία- το drone, τα εξαρτήματα και τα εκρηκτικά- «μας είναι γνωστά από άλλες υβριδικές επιθέσεις που διεξήγαγε η Ρωσία και από τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, σε ανακοινώσεις που έκανε μαζί με τον επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Η απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στις 4 Αυγούστου, ταιριάζει στο καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη», συνέχισε ο Ντόμπριντ και ξεκαθάρισε πως για αυτούς τους λόγους η γερμανική κυβέρνηση «καταλήγει ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την υβριδική επίθεση στη Λειψία στις 4 Αυγούστου».

Σε αντίποινα για την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας, θα κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη από τις 18 Σεπτεμβρίου, όπως και το «Ρωσικό Σπίτι των Επιστημών και του Πολιτισμού», στο Βερολίνο, ανακοίνωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Επιπλέον, η Γερμανία θα πιέσει για ισχυρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ελέγχους εισόδου για τους Ρώσους πολίτες και αυξανόμενη πίεση στον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Μόσχας. Ο Βάντεφουλ υπογράμμισε πως η Γερμανία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία. «Δεν θα επιτρέψουμε στις επιθέσεις της Ρωσίας να μας διχάσουν, ούτε να μας εκφοβίσουν», ξεκαθάρισε.

Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας καταγράφουν ένα «υψηλό επίπεδο απειλής», μέσω υβριδικών δραστηριοτήτων στη χώρα και την ευρύτερη Ευρώπη εδώ και καιρό, σημείωσε ο Ντόμπριντ. Τα ευρήματα των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών και των εταίρων τους δείχνουν εμπλοκή της Ρωσίας, τόνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών.

«Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε καθημερινά στόχος υβριδικού πολέμου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ και τόνισε ότι το περιστατικό στη Λειψία δεν είναι μεμονωμένο, αλλά «σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υβριδικών ενεργειών».

Η γερμανική κυβέρνηση αναμένει πως η χώρα θα παραμείνει στόχος περαιτέρω υβριδικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών πρόκλησης σημαντικής ζημιάς, επεσήμανε ο υπουργός Εσωτερικών. Πρόσθεσε πως το Βερολίνο «αναγνωρίζει την ξεκάθαρη ανάγκη για μια κατάλληλη και απαραίτητη απάντηση».

Οι ρωσικές ενέργειες «εντάσσονται σε μια μακρά σειρά προσπαθειών αποσταθεροποίησης, παραπληροφόρησης, απειλών, σαμποτάζ και επιθετικότητας που στρέφονται κατά της Ευρώπης», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, σημειώνοντας πως η χώρα του δεν αποτελεί εξαίρεση.

Η Ρωσία δεν δείχνει καμία προθυμία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να επιδιώξει τη συμφιλίωση με τη Δύση, παρατήρησε ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας.

ΝΑΤΟ και Ευρωπαίοι στο πλευρό της Γερμανίας

«Οι αποδείξεις είναι ξεκάθαρες», δήλωσε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μετά την ανακοίνωση του Βερολίνου ότι η Ρωσία ήταν πίσω από την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

«Καλωσορίζω τα μέτρα που ανακοίνωσε η Γερμανία ως απάντηση», τόνισε και επεσήμανε πως το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητα της Συμμαχίας να «αποτρέψει και υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους έναντι κάθε απειλής», συμπεριλαμβανομένων «κακόβουλων ενεργειών», όπως εκείνη στη Λειψία και σε άλλα κράτη- μέλη.

«Οι προσπάθειες της Ρωσίας να μας εκφοβίσει, να υπονομεύσει την ενότητά μας και την προθυμία μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία είναι μάταιες και θα αποτύχουν», συμπλήρωσε ο Ρούτε, υπογραμμίζοντας πως είναι ακλόνητη η υποστήριξη του ΝΑΤΟ στο Κίεβο και η δέσμευση για συλλογική άμυνα.

{https://x.com/SecGenNATO/status/2094818411066904731}

Η ΕΕ θα παραμείνει ενωμένη, παρά τις κλιμακούμενες και σοβαρές ενέργειες, υπογράμμισε η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουν τα μέτρα της γερμανικής κυβέρνησης, υπογράμμισε: «Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς ξεκάθαρη απάντηση».

Η Ρωσία επιδιώκει «να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας, αλλά θα αποτύχει», συνέχισε η πρόεδρος της Κομισιόν, δηλώνοντας και εκείνη ότι θα συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας.

{https://x.com/vonderleyen/status/2094814604358533554}

«Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα επιτύχουν», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση. «Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία», υπογράμμισε. «Παραμένουμε ακλόνητοι και θα διατηρήσουμε αξιόπιστη αποτροπή για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και την ασφάλειά μας», συμπλήρωσε.

{https://x.com/PrimeministerGR/status/2094849135077634108}

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, επίσης στήριξε τις ανακοινώσεις της γερμανικής κυβέρνησης και προανήγγειλε ότι με τους Ευρωπαίους ομολόγους του θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, εξέφρασε την αλληλεγγύη της χώρας του προς τη Γερμανία. «Ξέρουμε τις στρατηγικές της Ρωσίας. Προσπαθεί να μας εκφοβίσει, να υπονομεύσει την αποφασιστικότητά μας και την προθυμία μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή. Δεν θα πετύχει», τόνισε.

{https://x.com/alexstubb/status/2094815535913427354}

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, επίσης εξέφρασε αλληλεγγύη στη Γερμανία μετά την «εξωφρενική και απερίσκεπτη» επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. «Πολωνία, χώρες της Βαλτικής, Ρουμανία και τώρα Γερμανία. Η Ρωσία κλιμακώνει την ένταση σε όλη την περιοχή. Δεν θα εκφοβιστούμε και η απάντησή μας θα είναι η συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ουκρανίας και ο πλήρης συντονισμός των μελών του ΝΑΤΟ ενάντια στον επιτιθέμενο. Η Ρωσία δεν θα νικήσει σε αυτό τον πόλεμο», τόνισε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

{https://x.com/donaldtusk/status/2094823838156542454}

Με πληροφορίες από Reuters, Anadolu, Guardian