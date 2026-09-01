«Η Αμερική θα μετανιώσει για τις νέες επιθέσεις της», απαντούν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Νέα σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν έκανε την Τρίτη (01/09) ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι ΗΠΑ πραγματοποιούν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επιχείρηση «μεγάλη και ισχυρή» και απείλησε με ακόμα μεγαλύτερη επίθεση σε περίπτωση αντιποίνων.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο TruthSocial, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην προσπάθεια του Ιράν να τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και στην εκτόξευση οκτώ πυραύλων εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ οι νάρκες στα Στενά έχουν απομακρυνθεί ή εξουδετερωθεί.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν την Τρίτη πλήγματα εναντίον στόχων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν. Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μετά από πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων του IRGC εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και Αμερικανών στρατιωτικών στην περιοχή.

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«Όσο επιμένετε τόσο θα υποφέρετε»

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Σαρντάρ Μοχεμπί, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο X ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μετανιώσουν και θα αντιμετωπίσουν «σκληρή τιμωρία» για τα τελευταία πλήγματα εναντίον του Ιράν.

«Η Αμερική θα μετανιώσει για τις νέες επιθέσεις της», καταλήγει η σύντομη ανάρτηση του Μοχεμπί.

Παράλληλα, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν και το Αρχηγείο Χατάμ αλ-Ανμπίγια εξέδωσαν ανακοίνωση, η οποία μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο IRIB.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ιρανικός στρατός θα «καταφέρει συντριπτικά και σκληρά πλήγματα στον φαύλο και μοχθηρό εχθρό, τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Όσο περισσότερο ο τρομοκρατικός στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει στην επιθετική του δράση στην περιοχή, τόσο μεγαλύτερες και βαρύτερες απώλειες θα υποστεί», αναφέρει η ανακοίνωση.