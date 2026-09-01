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Το δυστύχημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης.

Τρεις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (01/09) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με νέες πληροφορίες να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα της Τροχαίας, η μηχανή στην οποία επέβαιναν οι δύο κοπέλες έκανε αναστροφή , με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το δίκυκλο που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα ο 51χρονος.

Τόσο ο 51χρονος, όσο και οι δύο κοπέλες (27ετών η μία), έχασαν ακαριαία τη ζωή τους.

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Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τη 01:00, στο ύψος της συμβολής της Αλεξάνδρας με την Αρμένη Βραΐλα.

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Βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής κατέγραψαν το τραγικό περιστατικό, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Οι δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, πριν καταλήξουν πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ.

Αυτό που εξετάζεται είναι αν υπήρξε παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ενώ και οι τρεις επιβαίνοντες φέρονται να μη φορούσαν προστατευτικό κράνος.

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