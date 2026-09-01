Μία 27χρονη γυναίκα, μία ακόμη γυναίκα και ένας 51χρονος άνδρας έχασαν τη ζωή τους στο σοβαρό τροχαίο.

Με τραγικό τρόπο έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, σήμερα τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν με σφοδρότητα και στη συνέχεια κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα. Πρόκειται για μία 27χρονη γυναίκα, μία δεύτερη γυναίκα, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά, καθώς και έναν 51χρονο άνδρα.

Πώς έγινε η φονική σύγκρουση

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, η μία μηχανή κινούνταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με κατεύθυνση προς Πατησίων. Στο τιμόνι βρισκόταν η 27χρονη, ενώ μαζί της επέβαινε η δεύτερη γυναίκα.

Όταν το δίκυκλο έφτασε στο ύψος της οδού Βρανά, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δεύτερη μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ο 51χρονος και η οποία έβγαινε από την οδό Βρανά.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και οι δύο μοτοσικλέτες σύρθηκαν για αρκετά μέτρα πάνω στο οδόστρωμα, προτού προσκρούσουν σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

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Οι τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

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Εξετάζεται η παραβίαση του σηματοδότη

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.

Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι να παραβιάστηκε ο ερυθρός σηματοδότης από έναν από τους δύο οδηγούς.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες που ρυθμίζουν την κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις. Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες της περιοχής, το οποίο ενδέχεται να αποκαλύψει ποιος οδηγός είχε παραβιάσει το φανάρι.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης αναμένεται να αξιοποιηθούν και μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή τη στιγμή της σύγκρουσης.

Δημογλίδου: «Δεν φορούσε κανείς από τους τρεις κράνος»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τις Αρχές στο ζήτημα της χρήσης προστατευτικού κράνους.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις επιβαίνοντες φορούσε κράνος κατά τη στιγμή του δυστυχήματος.

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