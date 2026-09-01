Μετά από συναυλία του το περασμένο Σάββατο.

Ο Λάιονελ Ρίτσι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στο Σεντ Λούις, έπειτα από τη συναυλία που έδωσε στην πόλη το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ.

Πηγές ανέφεραν στο TMZ ότι ο Λάιονελ Ρίτσι πήγε μόνος του σε νοσοκομείο της περιοχής μετά τη συναυλία του το βράδυ του Σαββάτου στο The Muny, στο Forest Park, προκειμένου να υποβληθεί σε ορισμένες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι γιατροί διερευνούν το ενδεχόμενο να έχει υποστεί ήπια αφυδάτωση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο σήμερα Τρίτη.

Στη συναυλία ο Ρίτσι φάνηκε να δυσκολεύεται προς το τέλος της εμφάνισής του. Μάλιστα, ενώ ερμήνευε το τελευταίο τραγούδι της βραδιάς, το «All Night Long», ζήτησε από συνεργάτη του να του φέρει μια καρέκλα, ώστε να καθίσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=HilQIAwU8cQ}

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Όπως είχε αποκαλύψει το TMZ, ο Ρίτσι είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο και τον Ιούνιο, αφού ένιωσε αδιαθεσία πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Σεντ Πολ της Μινεσότα.

Τότε, ο τραγουδιστής είχε πει στο κοινό ότι αισθανόταν «ζαλισμένος» και «παράξενα» και διέκοψε πρόωρα τη συναυλία. Λίγο αργότερα, διασώστες τον συνάντησαν στα παρασκήνια και τον μετέφεραν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.