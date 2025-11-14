Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πορεία της υγείας του.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» ένας 22χρονος φοιτητής, μετά το σοκαριστικό περιστατικό που σημειώθηκε σε εστιατόριο στο Κορωπί. Ο νεαρός, ο οποίος βρισκόταν με φίλους του, φέρεται να επιχείρησε να καταπιεί αμάσητο ένα μπέργκερ, με αποτέλεσμα να φράξουν οι αεραγωγοί και να υποστεί σοβαρή έλλειψη οξυγόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος έμεινε για περισσότερα από δύο λεπτά χωρίς οξυγόνο — χρόνος ιδιαίτερα επιβαρυντικός για τον εγκέφαλο και τα ζωτικά όργανα. Οι γιατροί επισημαίνουν ότι ο νεαρός έχει υποστεί πολλαπλές βλάβες, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο φοιτητής πανικοβλήθηκε όταν αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατέρρευσε. Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, ενώ λίγο αργότερα έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι πραγματοποίησαν προσπάθειες ανάνηψης πριν τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Στο «Γεννηματάς», ο 22χρονος εισήχθη άμεσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει διασωληνωμένος και υπό συνεχή παρακολούθηση. Παρά την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, οι γιατροί και η οικογένεια εξακολουθούν να ελπίζουν σε μια θετική εξέλιξη, αν και τονίζουν ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και συγκίνηση, υπενθυμίζοντας πόσο επικίνδυνες μπορεί να αποδειχθούν παρορμητικές και απερίσκεπτες ενέργειες, ακόμη και σε φαινομενικά αθώες στιγμές διασκέδασης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-de85w2cw68u9?integrationId=40599y14juihe6ly}