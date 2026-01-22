Τάξεις του σχολείου πλημμύρισαν ενώ έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και στους εξωτερικούς χώρους.

Τις πληγές της μετράει η Αττική, που βρέθηκε χθες στο επίκεντρο της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε όλη τη χώρα, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς, εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε υποδομές. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες δρόμων και σημαντικές ζημιές σε κτίρια και σχολικές μονάδες.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το περιστατικό στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου, το οποίο πλημμύρισε. Το νερό εισήλθε σε τάξεις με τις εικόνες να είναι ενδεικτικές της κατάστασης. Οι πλημμυρισμένες τάξεις με λάσπες και νερά καθιστούν απαγορευτική τη δια ζώσης διδασκαλία ενώ σημαντικές υλικές ζημιές έχει υποστεί το σχολείο τόσο στο προαύλιο όσο και στον εξωτερικό του χώρο. Σήμερα ούτως ή άλλως τα σχολεία του Δήμου έμειναν κλειστά όμως η αυτοψία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων δείχνει το σαρωτικό πέρασμα των υδάτων. Τάξεις και γραφεία διεύθυνσης και εκπαιδευτικών έχουν μετατραπεί σε λίμνες με την αποκατάσταση να απαιτεί χρόνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Δήμος Κρωπίας συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση του σχολείου, έχοντας ήδη καλέσει την Πυροσβεστική και συνεργείο καθαρισμού για την απομάκρυνση των υδάτων. Οι εργασίες συνεχίζονται, καθώς οι βλάβες ξεπερνούν μια απλή εισροή νερού. Όπως τονίζουν και οι γονείς σε μήνυμά τους «δυστυχώς, ο απολογισμός των καταστροφών από τη χθεσινή κακοκαιρία είναι ιδιαίτερα σοβαρός. Οι ζημιές τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και στο σχολείο μας είναι μεγάλες. Ο Δήμος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου. Έχει ήδη κληθεί η Πυροσβεστική και βρίσκεται συνεργείο καθαρισμού στον χώρο. Ωστόσο, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, η αποκατάσταση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ας είμαστε όλοι σε ετοιμότητα, σε περίπτωση που χρειαστεί η συνδρομή μας με οποιονδήποτε τρόπο, ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τη Διεύθυνση του σχολείου»

{https://www.facebook.com/100064568387418/posts/1317343667094567/?rdid=VRjnfhBkuf1NBecD#}