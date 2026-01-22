Τι αναφέρει η νομοθεσία για την ασφάλιση για φυσικές καταστροφές.

Σημαντικές ζημιές σε δεκάδες οχήματα προκάλεσε η χθεσινή σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική, με έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους. Πολλοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με το ερώτημα της αποζημίωσης και το τι προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο ασφάλισης.

Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη επισημάνει οι ασφαλιστικές εταιρείες, η αποζημίωση των ζημιών εξαρτάται άμεσα από το αν το όχημα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη για φυσικές καταστροφές. Όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους την κάλυψη για πλημμύρα ή δασική πυρκαγιά, δεν δικαιούνται αποζημίωση ούτε από την ασφαλιστική τους εταιρεία ούτε από το κράτος.

Όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, από την 1η Ιουνίου 2025 η ασφάλιση των οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών είναι υποχρεωτική και καλύπτει ζημιές από πλημμύρα και πυρκαγιά. Η ασφάλιση γίνεται με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος, γεγονός που σημαίνει ότι το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από την πραγματική του αξία κατά τον χρόνο της ζημιάς .

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η υποχρέωση ασφάλισης ισχύει και για τα οχήματα που έχουν τεθεί σε ακινησία, ακόμη και αν έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας. Η νομοθεσία προβλέπει ότι η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται ανεξάρτητα από το αν το όχημα κινείται ή όχι, ακριβώς επειδή μπορεί να υποστεί ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, ο νόμος ορίζει ρητά ότι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν ασφαλιστεί για φυσικές καταστροφές εξαιρούνται από κάθε μορφή κρατικής αρωγής, ακόμη και σε περιπτώσεις εκτεταμένων φυσικών φαινομένων, όπως οι πλημμύρες που σημειώθηκαν χθες στην Αττική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη βάση των ανωτέρω ιδιοκτήτης οχήματος που είχε συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψη για πλημμύρα θα ενημερωθεί από την ασφαλιστική του εταιρεία ότι δικαιούται αποζημίωση, η οποία θα υπολογιστεί με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου.

Ορίστε απλά και συγκεκριμένα παραδείγματα αποζημίωσης, γραμμένα καθαρά και χωρίς πρώτο πρόσωπο:

Παραδείγματα

- Όχημα εμπορικής αξίας 10.000 ευρώ που είχε ασφαλιστεί για πλημμύρα υπέστη ολική καταστροφή. Η ασφαλιστική εταιρεία προχωρά σε αποζημίωση έως το ποσό της τρέχουσας εμπορικής αξίας, αφαιρουμένης τυχόν απαλλαγής που προβλέπεται στο συμβόλαιο.

- Όχημα εμπορικής αξίας 15.000 ευρώ υπέστη ζημιές στον κινητήρα και στο ηλεκτρικό σύστημα λόγω εισροής υδάτων. Εφόσον υπάρχει κάλυψη για φυσικές καταστροφές, η ασφαλιστική αποζημιώνει το κόστος επισκευής, όπως αυτό προκύπτει από την πραγματογνωμοσύνη.