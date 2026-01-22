Τι είπε η υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σημαντικές παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, με στόχο την ενίσχυση των εργαζομένων, την αύξηση των μισθών και τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις.

Οι βασικές αλλαγές που τίθενται σε εφαρμογή μέσα στο 2025 επηρεάζουν άμεσα τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους εργοδότες.

Νέο πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Εντός Φεβρουαρίου ψηφίζεται το νέο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το οποίο διευκολύνει την υπογραφή και επέκτασή τους σε περισσότερους εργαζόμενους.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο:

διασφαλίζει την ισχύ των όρων εργασίας και μετά τη λήξη μιας σύμβασης

επιταχύνει την επίλυση εργασιακών διαφορών

επιτρέπει την επέκταση των συμβάσεων σε περισσότερους κλάδους

Το σύστημα θα εφαρμοστεί άμεσα με τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς μεταβατικές περιόδους.

Νέα αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου

Από την 1η Απριλίου 2025 τίθεται σε ισχύ νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

Από το 2019 έως σήμερα, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 35%, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027. Από το ίδιο έτος, οι αυξήσεις θα καθορίζονται μέσω αυτόματου μηχανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Πρόγραμμα επιδότησης για 10.000 γυναίκες

Ξεκίνησε πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας για 10.000 άνεργες γυναίκες μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Το πρόγραμμα προβλέπει:

επιδότηση 70% του μισθού για προσλήψεις γυναικών,

επιδότηση 80% για μακροχρόνια ανέργους και μητέρες με ανήλικα παιδιά,

διάρκεια έως 15 μήνες.

Οι μισές θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση και οι υπόλοιπες μερική, με υψηλή ήδη ζήτηση από επιχειρήσεις.

ΕΡΓΑΝΗ 2: Υποχρεωτική λειτουργία από 16 Φεβρουαρίου

Από τις 16 Φεβρουαρίου, το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 2 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή, αντικαθιστώντας το παλαιό σύστημα.

Το νέο σύστημα:

απλοποιεί τη δήλωση εργασιακών σχέσεων

μειώνει την ανάγκη για φυσικά έγγραφα

διασυνδέεται με άλλες δημόσιες υπηρεσίες

περιορίζει τη γραφειοκρατία για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και επιστροφή Ελλήνων

Η 50ή Ημέρα Καριέρας, με περισσότερες από 300 επιχειρήσεις και πάνω από 8.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, πραγματοποιείται στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι δράσεις στο εξωτερικό για την επιστροφή Ελλήνων εργαζομένων από χώρες όπως το Λονδίνο και το Άμστερνταμ. Ήδη, τα τελευταία χρόνια, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν επιστρέψει, αξιοποιώντας φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα.