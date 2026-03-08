Οι δυο ομάδες έφτασαν τους 54 βαθμούς και βρίσκονται στο -2 από την Ένωση.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κινδύνεψαν ανασταλτικά σε λίγες αλλά σημαντικές στιγμές. Το 0-0 στο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super League όμως έμεινε μέχρι τέλους, με τον Τσιφτσή να έχει κάνει μια μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Ελ Κααμπί. Οι αλλαγές που έγιναν στην επανάληψη βελτίωσαν αισθητά την εικόνα ενός “χλωμού” ματς, αλλά δεν έφεραν το γκολ.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0 και έκαναν… δώρο στην ΑΕΚ, δυο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Super League.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να μπει “δυνατά” στο ντέρμπι και να εκμεταλλευτεί την ώθηση της κατάμεστης έδρας του, έχοντας κάποιες καλές σέντρες από Μάρτινς και Ροντινέι. Ο ΠΑΟΚ απ΄ την άλλη, θέλησε να πάει σε σετ παιχνίδι, κρατώντας την μπάλα στην κατοχή του, με σκοπό να “χτίσει” μια καλή επιθετική προσπάθεια, παρά το γεγονός πως έχασε στην προθέρμανση τον Ζίβκοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε νεύρο στα μαρκαρίσματά του, προκειμένου να περιορίσει την επιθετικότητα των γηπεδούχων, την ώρα που ο Μιχαηλίδης έδειχνε μεγάλη ψυχραιμία στις κινήσεις του στα μετ’ όπισθεν. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε να πλησιάσει τα καρέ των γηπεδούχων με αξιώσεις, με τον Νασιμέντο να μη μπορεί να στηρίξει τον Ελ Κααμπί μπροστά και τον Έσε να μην έχει τη γνωστή του καλή εμφάνιση. Για ένα ακόμα ματς, ο Ζέλσον Μάρτινς ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης των Πειραιτών.

Η πρώτη μεγάλη φάση του ντέρμπι χάθηκε στο 26′ και ήρθε από τον Ολυμπιακό. Ο Μπρούνο έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, ο Τσικίνιο έπιασε την σκαστή κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών. Δυο λεπτά μετά, ήρθε η ‘απάντηση” του ΠΑΟΚ. Ο Χατσίδης από δεξιά πέρασε στον Σάντσες που έκανε κίνηση κοντά στην περιοχή και πέρασε παράλληλα στον Γερεμέγεφ, όμως ο υψηλόσωμος φορ πλάσαρε άουτ. Μια φάση που ίσως και να περιείχε οφσάιντ και που θα “ξεκαθάριζε’ σε περίπτωση γκολ.

Η τελευταία υποψία φάσης του πρώτου ημιχρόνου ήρθε στο 39′. Ο Μάρτινς έκανε το γέμισμα από δεξιά, ο Τσικίνιο δεν βρήκε την μπάλα με το κεφάλι όπως θα ήθελε και ο Νασιμέντο στο δεύτερο δοκάρι αστόχησε με σουτ, κάνοντας περισσότερο κάτι σαν “τσαφ”. Γκρίνια υπήρξε από τους Θεσσαλονικείς στο 44′ για ένα μαρκάρισμα του Ρέτσου στον Γερεμέγεφ, με τον Έλληνα αμυντικό να τιμωρείται με κίτρινη κάρτα.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δεν κατάφεραν να ανεβάσουν ρυθμούς με την έναρξη της επανάληψης, μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο με τους ίδιους παίκτες. Προσεκτικές και οι δυο ομάδες στην άμυνα, με δυσκολία στο να βγουν μπροστά με συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Οι δυο αντίπαλοι δεν άφησαν χώρους που θα μπορούσε να κινηθεί η αντίπαλη ομάδα.

Οι δυο προπονητές προσπάθησαν να αλλάξουν αυτή την… ηρεμία στο ντέρμπι. Ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο ματς Ποντένσε και Ταρέμι και ο Λουτσέσκου, Κωνσταντέλια και Ταισον. Το ματς πήρε άμεσα “φωτιά”! Στο 66′ ο Κωνσταντέλιας πήρε την κάθετη από τον Τάισον, βρέθηκε φάτσα με τον Τζολάκη, πλάσαρε και ο Πιρόλα έδιωξε σχεδόν πάνω στη γραμμή ενώ ο Ρέτσος απομάκρυνε στη συνέχεια. Στο επόμενο λεπτό, ο Τσιφτσής έδιωξε δύσκολα το σουτ του Ελ Κααμπί, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ταρέμι αστόχησε.

Ο προπονητής των Πειραιωτών έριξε αμέσως μετά στο ματς και τον Μουζακίτη, ενώ αυτός των Θεσσαλονικέων τον Μεϊτέ. Το ματς είχε πλέον πάρει καλό ρυθμό, με τις αλλαγές να βελτιώνουν αισθητά την εικόνα του. Στο 78′ ο Ολυμπιακός άγγιξε το 1-0, με τον Ελ Κααμπί να σουτάρει από θέση βολής και τον Τσιφτσή να πέφτει να να σώζει τον ΠΑΟΚ!

Ο Ολυμπιακός είχε ένα καλό μομέντουμ, με τον Μεντιλίμπαρ να κάνει αναγκαστική αλλαγή στο 81′, βάζοντας τον Σιπιόνι στη θέση του Έσε, που έβγαλε πρόβλημα τραυματισμού. Στο ίδιο λεπτό, ο Λουτσέσκου έριξε στο ματς Καμαρά και Ντεσπόντοφ. Οι δυο ομάδες μπήκαν έτσι στην τελική ευθεία για το τέλος του ντέρμπι και τα έδωσαν όλα για τη νίκη, αλλά δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε κάποια μεγάλη ευκαιρία.

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία)

Βοηθοί: Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ (Ισπανία)

4ος Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδία)

VAR: Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα (Ισπανία)

AVAR: Μιγκέλ Άνχελ Αρίας (Ισπανία)