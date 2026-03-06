Πρόκειται για την 11η συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού έναντι του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι δεν είχαν στη διάθεσή τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση και παρά την αστοχία τους έκλεισαν το ημίχρονο με 11 πόντους διαφορά (40-29).

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgw170diqscp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε σε σημείο να ισοφαρίσει, με τους Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερναγκόμεθ να βρίσκουν λύσεις επιθετικά για τους «πράσινους». Ο Ολυμπιακός, βγάζοντας πάθος και με ψυχραιμία στο φινάλε λύγισε τον Παναθηναϊκό και έκανε σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgw1086oo85t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αυτή ήταν η 11η συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Euroleague, με την τελευταία νίκη των πράσινων να είναι στις 5 Φεβρουαρίου του 2021.

Ο Ολυμπιακός διεύρυνε το σερί του σε 19-10, έχοντας ένα ματς λιγότερο, ενώ ο Παναθηναϊκός υπέστη την τρίτη συνεχόμενη του ήττα, υποχωρώντας στην 10η θέση (16-14), έχοντας δύσκολο έργο για να μπει στην 6αδα.

Αιχμές για τη διαιτησία

Τις αποφάσεις της διαιτητικής τριάδας σχολίασε έντονα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος με stories του στο Instagram κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε «Stram te bilo!», το οποίο σημαίνει ντροπή σου στα Σέρβικα, αφήνοντας αιχμές προς τον πρόεδρο της διοργάνωσης, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Σε μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ ζήτησε να αφαιρεθεί το λάβαρο στο οποίο απεικονίζεται ο θρύλος του Παναθηναϊκού και νυν πρόεδρος της Euroleague.