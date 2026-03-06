Το σκάφος των διακινητών δεν υπάκουσε στις αρχικές εντολές του Λ.Σ με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Στη σύλληψη δύο Τούρκων διακινητών, ηλικίας 41 και 30 ετών, προχώρησαν οι Λιμενικές Αρχές στη Ρόδο ύστερα από καταδίωξη.

Το σκάφος με τους 36 μετανάστες και τους διακινητές εντοπίστηκε στις 23:15 την Πέμπτη 5/3 βόρεια της Ρόδου, όταν πλωτό του Λιμενικού ενημερώθηκε από στρατιωτικά φυλάκια για την ύπαρξη ύποπτου σκάφους προερχόμενο από τις τουρκικές ακτές. Το σκάφος του Λιμενικού έκανε αρχικά χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων και διέταξε τον χειριστή να σταματήσει, χωρίς εκείνος να συμμορφωθεί.

Ξεκίνησε καταδίωξη, με το σκάφος των διακινητών να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους μετανάστες όσο και το πλωτό του Λιμενικού. Τα στελέχη του Λιμενικού έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα και γύρω στις 23:45 το σκάφος ακινητοποιήθηκε.

Όπως μεταδίδει η dimokratiki.gr, οι δύο διακινητές δεν είχαν νόμιμα έγγραφα και συνελήφθησαν, ενώ οι 36 μετανάστες περισυνελέγησαν και οδηγήθηκαν στην μαρίνα Μανδρακίου. Το σκάφος τον διακινητών είναι ένα φουσκωτό σκάφος κατασκευής PVC και GRP, ονομασίας “LUCKY BOAT”, με σημαία Τουρκίας και μήκος περίπου 11 μέτρων και πλάτος περίπου 3 μέτρων. Εφερε 2 εξωλέμβιες μηχανές 350HP.

Σε ότι αφορά τους 36 μεταφερόμενους πρόκειται για 15 ενήλικους άνδρες, 6 ενήλικες γυναίκες, 7 ανήλικα αγόρια και 8 κορίτσια. 19 έχουν καταγωγή από την Συρία, 9 από την Παλαιστίνη, 5 από την Υεμένη, 2 από το Μαρόκο κι ένας από την Τουρκία.

Μέρος των ανηλίκων δεν ταξίδευε μόνο του, αλλά συνοδευόταν από συγγενικά πρόσωπα. 5 ανήλικοι συνοδεύονται από τη μητέρα τους, 1 ανήλικο παιδί συνοδεύεται από ενήλικη αδελφή, 4 ανήλικοι από μητέρα και 1 ανήλικο από θείο. Ορισμένοι ανήλικοι δεν συνοδεύονταν.