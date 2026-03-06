Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 6/3.

Χειροπέδες σε δύο 20χρονους, υπηκόους Βόρειας Μακεδονίας, πέρασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν στη χώρα πάνω από μισό κιλό ηρωίνης.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια της Ανάληψης. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου του Τελωνείου Ευζώνων Iris, βρέθηκε η ναρκωτική ουσία.

Οι δύο νεαροί, είχαν τοποθετήσει 518 γραμμάρια ηρωίνης μέσα σε ένα χάρτινο κουτί δημητριακών προκειμένου να τη διακινήσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η συσκευασία με την ουσία κατασχέθηκε, ενώ οι δύο 20χρονοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.