Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αφέθηκε ελεύθερη τα ξημερώματα και η δίκη της ορίστηκε για τις 4 Μαΐου.

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην επαρχία της Βεντούρα στην Καλιφόρνια. Η διάσημη τραγουδίστρια συνελήφθη με την κατηγορία ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως επιβεβαίωσε στο Reuters η αρμόδια αρχή που ελέγχει τους αυτοκινητοδρόμους στην Καλιφόρνια.

Εκπρόσωπος της Σπίαρς δεν έχει σχολιάσει τη σύλληψή της παρά τα αιτήματα των Μέσων. Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή της η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αφέθηκε ελεύθερη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τις αρχές προκειμένου να της κάνουν εξέταση αίματος που σχετίζεται με το περιστατικό.

Η σύλληψή της πυροδότησε μία σειρά αντιδράσεων από τον στενό της κύκλο, που ελπίζουν ότι αυτό ενδεχομένως να την αφυπνίσει και να πάρει τον έλεγχο της ζωής της.

Σύμφωνα με την αστυνομία η 44χρονη τραγουδίστρια συνελήφθη περίπου στις 9:28 το βράδυ της Τετάρτης κοντά στο σπίτι της. Παρέμεινε υπό κράτηση μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η σύλληψή της επίσημα έγινε στις 3:02 τα ξημερώματα και αφέθηκε ελεύθερη στις 6:07 το πρωί της Πέμπτης. Η τραγουδίστρια θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 4 Μαΐου.