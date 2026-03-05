Οι προϋποθέσεις για την ασφαλιστική ικανότητα.

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι βασικό ζητούμενο για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για κάθε κοινωνική ομάδα. Το ζητούμενο διαφέρει για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες καθώς οι μεν χρειάζονται 50 ημέρες ασφάλισης ενώ οι δε δύο μήνες.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Στους μη μισθωτούς νεοεισερχόμενους στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο (2) μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Για την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ απαιτείται να έχουν καταβληθεί οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές από 1-1-2027 έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα εφόσον η οφειλή έχει ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων.

Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον e-ΕΦΚΑ δεν λαμβάνονται υπόψη καθυστερούμενες, ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες βασικές οφειλές του ασφαλισμένου στον φορέα μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ (Άρθρο 58 του Ν.5102/2024, ΦΕΚ Α΄55)



Επιπλέον απαιτείται:

1) Στην περίπτωση που είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ε.Ε. η Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής και ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ

2) Σε περίπτωση που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής και διαβατήριο σε ισχύ

Μισθωτοί

Στους μισθωτούς ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λαμβάνονται υπόψη α) οι ημέρες επιδότησης τακτικής ανεργίας, β) οι ημέρες επιδότησης λόγω επίσχεσης εργασίας από τον ΟΑΕΔ και γ) οι ημέρες επιδότησης λόγω ασθενείας ή ατυχήματος.

Για τους εργαζόμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα, στις 50 ημέρες ασφάλισης συμπεριλαμβάνονται και η προσαύξηση 20% και οι ημέρες άδειας.

Επιπλέον απαιτείται:

1. Στην περίπτωση που είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ε.Ε. η Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής και ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ

2. Σε περίπτωση που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής και διαβατήριο σε ισχύ