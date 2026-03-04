Κατά την αιχμή της θερινής περιόδου, οι πτήσεις Μόντρεαλ - Αθήνα θα πραγματοποιούνται έως και 10 φορές εβδομαδιαίως, ενώ οι πτήσεις Τορόντο - Αθήνα έως και 11 φορές εβδομαδιαίως.

Η Air Canada επανεκκινεί και επεκτείνει το εποχικό πρόγραμμά της μεταξύ Αθήνας και Καναδά για τη θερινή περίοδο 2026, προσφέροντας καθημερινές πτήσεις προς Μόντρεαλ και Τορόντο. Φέτος το πρόγραμμα ξεκινά λίγες εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι. Κατά την αιχμή της θερινής περιόδου, οι πτήσεις Μόντρεαλ - Αθήνα θα πραγματοποιούνται έως και 10 φορές εβδομαδιαίως, ενώ οι πτήσεις Τορόντο - Αθήνα έως και 11 φορές εβδομαδιαίως.

«Η Air Canada είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που επανεκκινεί τις πτήσεις της προς την Αθήνα για τη θερινή περίοδο 2026, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευκολία στους ταξιδιώτες μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Αμερικής», δήλωσε ο Stefano Casaregola, Regional Manager για την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο. «Οι πτήσεις μας ενισχύουν μια σημαντική γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Καναδά - συνδέοντας οικογένειες, στηρίζοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα και ενθαρρύνοντας την πολιτισμική ανταλλαγή.»

Από αριστερά: κ. Νίκος Σοφιάδης, Goldair Group- Managing Director, κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Marketing, ΔΑΑ, κ. Stefano Casaregola, Air Canada- Regional Manager Italy, Greece & Cyprus και η Σαπφώ Τριαντάρη, Business Development Manager, Air Canada.

Η επανεκκίνηση των πτήσεων συμπίπτει με την επίσημη αναγνώριση του Μαρτίου από τον Καναδά ως «Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς» (Hellenic Heritage Month), τιμώντας τις βαθιές ιστορικές ρίζες, την πολιτισμική παρακαταθήκη και τη διαρκή συμβολή των Ελληνοκαναδών σε ολόκληρη τη χώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με το διευρυμένο πρόγραμμά μας, τις τρεις κατηγορίες θέσεων και τις απρόσκοπτες συνδέσεις μέσω Μόντρεαλ και Τορόντο, η Air Canada παραμένει η προτιμώμενη επιλογή για ταξίδια μεταξύ Ελλάδας και Καναδά.

Οι πτήσεις προς και από την Αθήνα είναι προγραμματισμένες ώστε να προσφέρουν εύκολες ανταποκρίσεις μέσω Μόντρεαλ και Τορόντο προς προορισμούς σε ολόκληρο τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, την Καραϊβική και τη Νότια Αμερική.»

Από αριστερά: κ. Κωνσταντίνος Κατσιγιάννης, Πρόεδρος, Ελληνοκαναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο, κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Marketing, ΔΑΑ, κ. Stefano Casaregola, Air Canada- Regional Manager Italy, Greece & Cyprus και η Σαπφώ Τριαντάρη, Business Development Manager, Air Canada.

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Air Canada επανεκκινεί και ενισχύει το πρόγραμμά της προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για τη θερινή περίοδο 2026. Η καναδική αγορά συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή δυναμική, με την Αθήνα να κερδίζει διαρκώς έδαφος στις προτιμήσεις των Καναδών ταξιδιωτών. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι φέτος το πρόγραμμα ξεκινά έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη μείωση της εποχικότητας. Ευχαριστούμε θερμά τον αεροπορικό μας συνεργάτη για την εμπιστοσύνη του και παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη στήριξη των αναπτυξιακών του σχεδίων στην αγορά της Αθήνας.»

Οι επιβάτες που συνεχίζουν το ταξίδι τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Μόντρεαλ ή Τορόντο, επωφελούνται επίσης από τις εγκαταστάσεις προελέγχου εισόδου των ΗΠΑ (U.S. Pre-Clearance) στον Καναδά, που επιτρέπουν ταχύτερη διαδικασία ελέγχου διαβατηρίων και άφιξη στις ΗΠΑ ως επιβάτες εσωτερικής πτήσης.

Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται με αεροσκάφη τύπου Boeing 787 Dreamliner και Boeing 777 της Air Canada, τα οποία προσφέρουν τρεις κατηγορίες θέσεων:

Air Canada Signature Class με πλήρως ανακλινόμενα καθίσματα (lie-flat), αναβαθμισμένες γαστρονομικές επιλογές και υπηρεσίες προτεραιότητας