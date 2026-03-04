Η βασική αλλαγή για τα ανασφάλιστα οχήματα αφορά στον τρόπο σύνταξης της Πράξης Επιβολής Προστίμου

Απλούστερες και πιο ξεκάθαρες γίνονται οι διαδικασίες ελέγχου και επιβολής προστίμων για τα ανασφάλιστα οχήματα.

Απόφαση που υπογράφουν ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γεώργιος Πιτσιλής, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γεώργιος Κώτσηρας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτριος Παπαστεργίου, θεσπίζει ενιαίο τρόπο με τον οποίο οι αρχές εντοπίζουν τις παραβάσεις, ενημερώνουν τους πολίτες και επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα.

Η βασική αλλαγή αφορά στον τρόπο σύνταξης της Πράξης Επιβολής Προστίμου. Πλέον καθιερώνεται συγκεκριμένο υπόδειγμα, ώστε κάθε ειδοποίηση προστίμου να περιλαμβάνει με σαφήνεια όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο αριθμός κυκλοφορίας και η κατηγορία του οχήματος, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή κατόχου, το ποσό του προστίμου, η νομοθεσία στην οποία βασίζεται, αλλά και οι συνέπειες αν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί. Ταυτόχρονα, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα υποβολής ένστασης μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Σημαντική είναι και η αλλαγή στις ημερομηνίες των ηλεκτρονικών διασταυρωτικών ελέγχων. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου και του Αυγούστου, με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τα δημόσια μητρώα. Έτσι, το κράτος επιδιώκει να εντοπίζει γρηγορότερα τα οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση και να μειώσει τα περιθώρια λαθών ή καθυστερήσεων.

Για παράδειγμα, αν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο εντοπιστεί ανασφάλιστο στον έλεγχο του Μαρτίου, ο ιδιοκτήτης θα λάβει ηλεκτρονικά την πράξη επιβολής προστίμου με πλήρη ανάλυση του λόγου της παράβασης και του ποσού που καλείται να πληρώσει. Αν μέσα σε τρεις μήνες δεν ασφαλίσει το όχημα, σε επόμενο έλεγχο θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυστηρότερες κυρώσεις.

Σε δεύτερη περίπτωση, αν ένα όχημα ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες, το πρόστιμο θα βαρύνει όλους από κοινού. Αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο μπορεί να ζητήσει το ποσό από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη, ανεξαρτήτως του ποιος χρησιμοποιεί το όχημα.

Τέλος, αν ο ιδιοκτήτης θεωρεί ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε λανθασμένα, μπορεί να υποβάλει ένσταση ηλεκτρονικά εντός δέκα εργάσιμων ημερών. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το πρόστιμο διαγράφεται, διαφορετικά παραμένει σε ισχύ.