Η συνεχιζόμενη ένταση μετά τα πλήγματα Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν διατηρεί κλειστά ή αυστηρά ελεγχόμενα τμήματα του εναέριου χώρου.

Σε καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας εισέρχεται η αεροπορική αγορά στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις να είναι ήδη ορατές και τα ερωτήματα για την περίοδο Απριλίου – Μαΐου να πληθαίνουν.

Η συνεχιζόμενη ένταση μετά τα πλήγματα Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν διατηρεί κλειστά ή αυστηρά ελεγχόμενα τμήματα του εναέριου χώρου, προκαλώντας χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων ημερησίως και αφήνοντας εκατοντάδες Έλληνες ταξιδιώτες εγκλωβισμένους στην περιοχή.

Βραχυπρόθεσμα, το τοπίο παραμένει ρευστό. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν προορισμούς στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο έχουν προχωρήσει σε παρατάσεις αναστολών πτήσεων, με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό να επανεξετάζεται σε καθημερινή βάση. Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς χώρες όπως το Ισραήλ, το Ιράκ, ο Λίβανος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ κινούνται σταθερά σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι εκτροπές δρομολογίων εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας. Οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, ακόμη και αν αυτό σημαίνει αυξημένο κόστος και απώλεια εσόδων.

Για το αμέσως επόμενο διάστημα, έως τα μέσα Μαρτίου, δεν διαφαίνεται ουσιαστική αποκλιμάκωση. Οι περιορισμοί στον εναέριο χώρο του Ισραήλ, του Ιράκ και του Λιβάνου παραμένουν σε ισχύ, ενώ οι πτήσεις προς μεγάλους κόμβους του Κόλπου επαναξιολογούνται συνεχώς. Η εικόνα αυτή επηρεάζει άμεσα και την ελληνική αγορά, τόσο σε επίπεδο επιβατικής κίνησης όσο και στη διασύνδεση της χώρας με στρατηγικούς διεθνείς κόμβους, όπως το Ντουμπάι.

Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, αφορά το τι θα ισχύσει από τον Απρίλιο και μετά, περίοδο κατά την οποία παραδοσιακά ξεκινά η σταδιακή άνοδος της τουριστικής κίνησης. Θα μπορέσουν οι αεροπορικές εταιρείες να επαναφέρουν πλήρως τα δρομολόγια προς τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο ή θα διατηρηθούν μειωμένα προγράμματα πτήσεων; Θα υπάρξουν μόνιμες αλλαγές στους αεροπορικούς διαδρόμους, με μεγαλύτερες διάρκειες πτήσεων και αυξημένα κόστη; Και σε ποιον βαθμό αυτές οι εξελίξεις θα επηρεάσουν τις αφίξεις επισκεπτών από αγορές που τα τελευταία χρόνια παρουσίαζαν ισχυρή δυναμική, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της Κύπρου, η οποία μέχρι στιγμής διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την αεροπορική της κανονικότητα. Το ερώτημα είναι αν αυτή η εικόνα μπορεί να διατηρηθεί την άνοιξη, σε περίπτωση που η γεωπολιτική ένταση παραταθεί ή κλιμακωθεί περαιτέρω, δεδομένου ότι το νησί εντάσσεται όλο και συχνότερα στο ευρύτερο γεωπολιτικό κάδρο της κρίσης.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ο Απρίλιος και ο Μάιος θα αποτελέσουν μήνες-βαρόμετρο. Αν δεν υπάρξει σαφής αποκλιμάκωση έως τότε, η αβεβαιότητα ενδέχεται να μεταφερθεί στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, με επιπτώσεις όχι μόνο στις αερομεταφορές αλλά και στη συνολική εικόνα του ελληνικού τουρισμού. Το αν η φετινή σεζόν θα ξεκινήσει με πλήρη δυναμική ή με «φρένο» λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων παραμένει, προς το παρόν, ένα ερώτημα χωρίς σαφή απάντηση.