Βασικό καθήκον του εκκαθαριστή είναι η επαλήθευση των απαιτήσεων των δανειστών που έχουν αναγγελθεί.

Κεντρικό πρόσωπο στο νέο πλαίσιο του κληρονομικού δικαίου αναδεικνύεται ο εκκαθαριστής της κληρονομίας, ο οποίος αναλαμβάνει έναν ρόλο αυξημένης ευθύνης και καθοριστικής σημασίας για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης μέσω της δικαστικής οδού. Η παρουσία του λειτουργεί ως εγγύηση διαφάνειας, ασφάλειας δικαίου και προστασίας τόσο των δανειστών όσο και των κληρονόμων.

Ο εκκαθαριστής ορίζεται από ειδικό κατάλογο που τηρείται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και με την αποδοχή του διορισμού του υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο, την ανάληψη των καθηκόντων του σε όλους τους δανειστές της κληρονομίας. Από το στάδιο αυτό και έπειτα, αναλαμβάνει πλήρως τη διοίκηση της κληρονομιαίας περιουσίας, ενεργώντας ως ανεξάρτητο όργανο που δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα συγκεκριμένου μέρους, αλλά υπηρετεί την πιστή εφαρμογή του νόμου.

Βασικό καθήκον του εκκαθαριστή είναι η επαλήθευση των απαιτήσεων των δανειστών που έχουν αναγγελθεί, ώστε να διασφαλιστεί ότι μόνο νόμιμες και τεκμηριωμένες αξιώσεις θα ικανοποιηθούν. Παράλληλα, προχωρά στην είσπραξη των απαιτήσεων του κληρονομούμενου, διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομίας και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για τη διατήρηση ή αξιοποίησή τους κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Για το έργο του προβλέπεται νόμιμη αμοιβή, αναγνωρίζοντας τον σύνθετο και απαιτητικό χαρακτήρα των καθηκόντων του.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο ρόλος του εκκαθαριστή στο τελικό στάδιο της διαδικασίας. Εφόσον το προϊόν της εκκαθάρισης δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση όλων των δανειστών, ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση, πριν από οποιαδήποτε πληρωμή, να συντάξει πίνακα κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, διασφαλίζοντας την ίση και δίκαιη μεταχείριση των πιστωτών. Μέσα σε έναν μήνα από την ολοκλήρωση των πληρωμών, δηλώνει στο δικαστήριο το πέρας της εκκαθάρισης και, εφόσον απομένει περιουσία, την αποδίδει στους κληρονόμους ανάλογα με τις μερίδες τους.