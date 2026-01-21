Η αποσύνδεση των οφειλών του θανόντος από την προσωπική περιουσία των κληρονόμων αναμένεται να διαμορφώσει ένα πιο ευέλικτο και ασφαλές πλαίσιο για τη διαχείριση της κληρονομικής περιουσίας.

Αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο δρομολογούνται το επόμενο διάστημα, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των κληρονόμων και τη δραστική μείωση των αποποιήσεων κληρονομιάς που οφείλονται σε υπέρογκα χρέη.

Η αποσύνδεση των οφειλών του θανόντος από την προσωπική περιουσία των κληρονόμων, οι παρεμβάσεις στη νόμιμη μοίρα και η εισαγωγή των κληρονομικών συμβάσεων αναμένεται να διαμορφώσουν ένα πιο ευέλικτο και ασφαλές πλαίσιο για τη διαχείριση της κληρονομικής περιουσίας, περιορίζοντας τους κινδύνους που μέχρι σήμερα οδηγούσαν πολλούς πολίτες στην αποποίηση.

Την ίδια ώρα, πριν ακόμη τεθούν σε ισχύ οι επικείμενες νομοθετικές αλλαγές, η νομολογία καταγράφει ήδη θετικές εξελίξεις υπέρ των κληρονόμων. Χαρακτηριστική είναι πρόσφατη υπόθεση στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε να μην ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά δικαστικής κρίσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ακυρώθηκε καταλογισμός εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε βάρος πολίτη, υπό την ιδιότητά του ως κληρονόμου.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αφορούσε παλαιά οφειλή που είχε βεβαιωθεί σε βάρος αποβιώσαντος και στη συνέχεια αναζητήθηκε από συγγενικό του πρόσωπο. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 1428/2025 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε δεκτή ανακοπή πολίτη από τη Φλώρινα, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τόσο η ατομική ειδοποίηση καταβολής όσο και η πράξη ταμειακής βεβαίωσης, με τις οποίες του ζητείτο να καταβάλει ποσό άνω των 700.000 ευρώ ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος του αποβιώσαντος αδελφού του.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πολίτης είχε υποβάλει εμπρόθεσμα δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς, καθώς δεν είχε προηγουμένως γνώση ούτε της επαγωγής της κληρονομίας σε αυτόν ούτε της αποποίησης από τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντος. Όπως επισημάνθηκε, η προθεσμία για την αποποίηση άρχισε να τρέχει μόνο από τη στιγμή που ο ίδιος έλαβε γνώση της σχετικής δικαστικής απόφασης και της αποστολής της ατομικής ειδοποίησης από τη φορολογική διοίκηση.

Παράλληλα, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε καμία ανάμιξη του ανακόπτοντος στη διαχείριση ή αποδοχή της κληρονομίας, στοιχείο που αποκλείει την ευθύνη του για τα χρέη του αποβιώσαντος.

Στη γνωμοδότησή του, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε ότι η απόφαση του δικαστηρίου είναι νομικά ορθή και επαρκώς αιτιολογημένη, ενώ οι κρίσεις ως προς τα πραγματικά περιστατικά δεν υπόκεινται σε αναιρετικό έλεγχο. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε ότι δεν συντρέχει κανένας νόμιμος και βάσιμος λόγος για την άσκηση αίτησης αναίρεσης.