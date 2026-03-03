Αριστουργηματική κινητή απεικόνιση με την απαραίτητη τεχνολογία Leica.

Η Xiaomi παρουσίασε τη σειρά Xiaomi 17, προβάλλοντας τις τελευταίες εξελίξεις της Εταιρείας στην κινητή τεχνολογία. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε μια σειρά από νέα προϊόντα και αξεσουάρ AIoT, συμπεριλαμβανομένων των Xiaomi Scooter 6 Series και Xiaomi Watch 5, που επεκτείνουν περαιτέρω το συνδεδεμένο οικοσύστημα της Xiaomi. Επιδεικνύοντας τις σχεδιαστικές της φιλοδοξίες, η Xiaomi παρουσίασε επίσης το Xiaomi Vision Gran Turismo, ένα οραματιστικό ηλεκτρικό hypercar concept που δημιουργήθηκε για τη θρυλική σειρά Gran Turismo.

Βασικό σημείο της παρούσας ανακοίνωσης είναι και η παρουσίαση, από τη Xiaomi, μιας σημαντικής εξέλιξης στη συνεργασία της με τη Leica, η οποία, από το εξαιρετικά επιτυχημένο πλαίσιο κοινής έρευνας και ανάπτυξης, έχει αναβαθμιστεί σε ένα νέο μοντέλο στρατηγικής συν-δημιουργίας, αντανακλώντας μια βαθύτερη, ολοκληρωμένη συνεργασία.

Κατασκευασμένα με βάση αυτό το αναβαθμισμένο μοντέλο, τα Xiaomi 7, Xiaomi 17 Ultra και Leica Leitzphone powered by Xiaomi θέτουν ένα νέο σημείο αναφοράς για την κινητή φωτογραφία, συνδυάζοντας κορυφαία απόδοση απεικόνισης με κομψούς σχεδιασμούς και ανθεκτικά, εργονομικά εκλεπτυσμένα σχέδια. Με την υποστήριξη της εμπειρίας της Leica στον τομέα της απεικόνισης, που ξεπερνά τον αιώνα, η σειρά Xiaomi 17 προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία smartphone κορυφαίου επιπέδου, με κορυφαίες δυνατότητες φωτογραφίας και βίντεο στον πυρήνα της.

Διαχρονικός σχεδιασμός πίσω από την απαράμιλλη δομή Xiaomi Guardian

Η σειρά Xiaomi 17 διαθέτει μινιμαλιστικό σχεδιασμό που δίνει προτεραιότητα στην κομψότητα και την επαγγελματική εμφάνιση. Οι καθαρές γραμμές, οι απαλές άκρες και η απλοποιημένη διάταξη δημιουργούν μια απλή, γεμάτη αυτοπεποίθηση εμφάνιση που αντανακλά την εκλεπτυσμένη φύση της σειράς. Τυλιγμένη σε καμπύλες Golden Arc που έχουν τελειοποιηθεί μετά από αμέτρητες επαναλήψεις, η μορφή της σειράς Xiaomi 17 συμβάλλει σε μια άνετη και αξιόπιστη αίσθηση στο χέρι. Χάρη στον αναβαθμισμένο σχεδιασμό και τις πρωτοποριακές τεχνικές κατασκευής LIPO, τα εξαιρετικά λεπτά πλαίσια εξασφαλίζουν ότι η σειρά Xiaomi 17 είναι άνετη και εύκολη στο κράτημα, προσφέροντας την απόλαυση μιας οθόνης σχεδόν χωρίς περιθώρια.

Το Xiaomi 17 Ultra, το λεπτότερο και ελαφρύτερο Xiaomi Ultra μέχρι σήμερα,¹ έχει πάχος μόλις 8,29 mm² και ζυγίζει μόλις 218,4 g², με εκλεπτυσμένο, εντελώς επίπεδο σώμα με εξαιρετικά λεπτές άκρες και μια νέα, μικρότερη και πιο διακριτική θήκη για την κάμερα. Διατίθεται σε White, Black ή εντυπωσιακό Starlit Green³ και προσφέρει premium εμφάνιση που ταιριάζει σε μια συσκευή πραγματικά κορυφαίας κατηγορίας. Πέρα από την εντυπωσιακή του εμφάνιση, το Xiaomi Guardian Structure εξασφαλίζει ισχυρή ανθεκτικότητα με το Xiaomi Shield Glass 3.0, προσφέροντας 30%² μεγαλύτερη αντοχή σε πτώσεις από το Xiaomi 15 Ultra, πλάτη από υαλοβάμβακα υψηλής αντοχής, πλαίσιο από κράμα αλουμινίου και βαθμολογία IP68⁶ για ολοκληρωμένη προστασία από σκόνη και υγρασία.

Για ακόμα πιο συμπαγή εμπειρία απεικόνισης και τεχνολογίας, το Xiaomi 17 έχει πάχος 8,06 mm² και ζυγίζει μόλις 191 g², παρά την υψηλή υπολογιστική ισχύ, τις προηγμένες δυνατότητες απεικόνισης και την ανθεκτική μπαταρία του. Διατίθεται σε εντυπωσιακές χρωματικές επιλογές, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue και Black,³ διαθέτει επανασχεδιασμένη διακόσμηση κάμερας, σημαντικά μειωμένη καμπυλότητα στη μετάβαση του πλαισίου και εξαιρετικά λεπτές άκρες 1,18 mm². Εκτός από τον κομψό, τολμηρό και εντυπωσιακό σχεδιασμό, το Xiaomi 17 είναι κατασκευασμένο για να αντέχει, με δομή Xiaomi Guardian Structure που διαθέτει πλαίσιο αλουμινίου 6M42, γυαλί Xiaomi Shield Glass και πιστοποίηση IP68⁶, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και σιγουριά.

Xiaomi × Leica: Μια πρωτοποριακή συνεργασία στον τομέα της απεικόνισης

Η Xiaomi συνεχίζει τη συνεργασία της με τη Leica για να προσφέρει μια επαγγελματική εμπειρία απεικόνισης στη σειρά Xiaomi 17. Βασισμένη στην επεξεργασία και διαμόρφωση των οπτικών φακών Leica UltraPure, η σειρά Xiaomi 17 λειτουργεί αξιόπιστα σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών φωτισμού, διατηρώντας τις λεπτομέρειες τόσο σε σκηνές με έντονο φως όσο και σε σκηνές με χαμηλό φωτισμό. Η διαμόρφωση φακών υψηλής ποιότητας με επίστρωση πολλαπλών στρωμάτων συμβάλλει στη μείωση των αντανακλάσεων και των οπτικών παρεμβολών, επιτρέποντας στο καθαρότερο φως να φτάσει στον αισθητήρα. Η απεικόνιση σε όλη τη σειρά υποστηρίζεται από εργαλεία, όπως το AI Creativity Assistant και οι λειτουργίες Xiaomi HyperConnect, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης αρχείων και της ρύθμισης Multicam, επιτρέποντας μια πιο ευέλικτη ροή εργασίας λήψης και επεξεργασίας.

Σχεδιασμένο για ισχυρή και ευέλικτη λήψη εικόνων, το Xiaomi 17 Ultra ανοίγει νέους ορίζοντες με τον πρώτο αισθητήρα κύριας κάμερας LOFIC 1" της Xiaomi. Ο αισθητήρας εικόνας Light Fusion 1050L χρησιμοποιεί τεχνολογία πυκνωτή αιχμής για να αυξήσει σημαντικά την πλήρη χωρητικότητα και να επιτρέψει απόδοση HDR επόμενης γενιάς. Μια άλλη σημαντική καινοτομία είναι η κάμερα Leica 200MP 75–100mm, με μηχανικό οπτικό ζουμ 75–100mm. Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα οπτικά πρότυπα της Leica APO, η κάμερα-τηλεφακός διατηρεί υψηλή ποιότητα εικόνας με ελάχιστο ghosting και χρωματικές παραμορφώσεις σε όλο το εύρος του ζουμ και επεκτείνεται σε εστιακό μήκος, ισοδύναμο με 400mm (17,2x) χάρη στην προηγμένη τεχνολογία αισθητήρα για εξαιρετική φωτογραφία μεγάλου βεληνεκούς. Εκτός από τις προηγμένες δυνατότητες φωτογραφίας, το Xiaomi 17 Ultra προσφέρει εξαιρετικά δυναμική βιντεοσκόπηση με κινηματογραφικής ποιότητας χρώματα και σύστημα σταθεροποίησης, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής Dolby Vision® ή ACES Log έως 4K 120fps, τόσο στην κύρια κάμερα όσο και στην τηλεφακό.

Παράλληλα, το Xiaomi 17 compact imagery flagship διαθέτει ένα ευέλικτο σύστημα απεικόνισης με επίκεντρο τον κορυφαίο αισθητήρα εικόνας Light Fusion 950 με μέγεθος 1/1,31" και 2,4μm 4-σε-1 Super Pixel, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό υψηλό δυναμικό εύρος 13,5EV για πλούσιες, ρεαλιστικές εικόνες σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Αυτό συμπληρώνεται από έναν τηλεφακό Leica 60 mm, που προσφέρει φωτογραφία πορτρέτου 60 mm, οπτικό ζουμ 5x, ακριβή μακροφωτογραφία 10 cm και AI Ultra Zoom 20x. Για αυτοπορτρέτα, υπάρχει μια νέα μπροστινή κάμερα 50 MP που διαθέτει βελτιωμένη αυτόματη εστίαση, τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες αποστάσεις. Η βιντεοσκόπηση είναι εξίσου ισχυρή, υποστηρίζοντας εγγραφή 4K 60fps Dolby Vision® και 4K 60fps Log για ευκρινείς λεπτομέρειες, σταθερά χρώματα και εντυπωσιακή σταθερότητα, βελτιώνοντας την ευκρίνεια και απλοποιώντας τη ροή εργασίας για λήψεις επαγγελματικού επιπέδου.

Στο πνεύμα της πλούσιας φωτογραφικής κληρονομιάς της Leica, το κορυφαίο σύστημα κάμερας του Xiaomi 17 Ultra μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με δύο αναβαθμισμένα πρόσθετα εργαλεία: το νέο Xiaomi 17 Ultra Photography Kit διαθέτει σημαντικά ελαφρύτερο, πιο συμπαγή σχεδιασμό, και περιλαμβάνει έναν ιμάντα καρπού, ένα προσαρμόσιμο κλείστρο δύο σταδίων, ένα ειδικό κουμπί βίντεο και βαθμολογία IP54¹⁴, όλα εμπνευσμένα από επαγγελματικές κάμερες, και είναι διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα. Για τους αφοσιωμένους φαν, το Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro αναβαθμίζει την εμπειρία με μια premium, αντιολισθητική λαβή από PU δέρμα που θυμίζει τα εμβληματικά σώματα της Leica, μια ενσωματωμένη μπαταρία 2000mAh (typ), ένα αποσπώμενο κουμπί κλείστρου για προσαρμοσμένη εργονομία και μια μοναδική διεπαφή χρήστη Fastshot mode, που προσφέρει ολοκληρωμένο έλεγχο για επαγγελματική λήψη.

