Επεκτείνοντας διαρκώς το AIOT χαρτοφυλάκιο της, η Xiaomi κυκλοφόρησε τα REDMI Buds 8 Lite. Διαθέσιμα σε μαύρο,¹ λευκό¹ ή μπλε,¹ τα REDMI Buds 8 Lite έχουν σχεδιαστεί για όσους αναζητούν πρακτικότητα και ευκολία χρήσης με γρήγορη φόρτιση, όλα σε ένα ανθεκτικό περίβλημα.

Στον πυρήνα τους βρίσκεται ένα μεγάλο driver τιτανίου διαφράγματος 12,4 mm, που προσφέρει καθαρότητα ήχου σε συνδυασμό με πλούσιες λεπτομέρειες. Μέσω σύνδεσης Bluetooth® 5.4, υποστηρίζει κωδικοποιητές ήχου AAC και SBC, προσφέροντας καθαρό ήχο υψηλής ποιότητας σε μια σειρά συσκευών. Εκτός από τη λειτουργία Transparency για τη διατήρηση της, επαφής με το περιβάλλον, τα ακουστικά διαθέτουν υβριδική ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC) ευρείας συχνότητας έως 42dB.² Χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό μικροφώνων ομιλίας και ανατροφοδότησης, η λειτουργία ANC ανιχνεύει και καταστέλλει αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα θορύβων χαμηλής συχνότητας. Για κλήσεις σε εξωτερικούς χώρους, ενεργοποιείται η τεχνολογία AI environmental noise cancellation (ENC) με διπλό μικρόφωνο, η οποία αξιοποιεί τη συστοιχία μικροφώνων και τους αλγόριθμους AI για να εστιάσει στη φωνή του χρήστη, ακόμη και με ταχύτητες ανέμου έως 6 m/s.⁴ Επιπλέον ευελιξία στις προτιμήσεις του χρήστη, προσδίδει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ 5 προεγκατεστημένων λειτουργιών EQ³ για ενίσχυση, για παράδειγμα, των μπάσων, της φωνής ή των πρίμων και ακόμη και για προσαρμογή της ρύθμισης EQ μέσω της εφαρμογής Xiaomi Earbuds.

Με προτεραιότητα την πρακτικότητα και την ευκολία, τα REDMI Buds 8 Lite μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα σε δύο συσκευές, όπως ένα τηλέφωνο και έναν φορητό υπολογιστή, και να εναλλάσσονται αυτόματα μεταξύ τους ανάλογα με την πηγή της κλήσης. Επίσης, σχεδιασμένα για γρήγορους ρυθμούς ζωής, τα REDMI Buds 8 Lite επιτρέπουν στον χρήστη να ακούει έως και 2 ώρες μουσικής μετά από μόλις 10 λεπτά⁵ σύνδεσης με φορτιστή. Τα REDMI Buds 8 Lite δεν προσφέρουν μόνο γρήγορη φόρτιση, αλλά και μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας - συγκεκριμένα έως και 36 ώρες με τη θήκη φόρτισης.⁶

Συνδυάζοντας γρήγορη φόρτιση, κλασικό σχεδιασμό και βολική συνδεσιμότητα, τα REDMI Buds 8 Lite αποτελούν μια πρακτική επιλογή για όσους αναζητούν μια οικονομική συσκευή ήχου για καθημερινή χρήση.

Τα νέα REDMI Buds 8 Lite κυκλοφορούν στην ενδεικτική τιμή λιανική πώλησης των 29,90 ευρώ8.

Σημειώσεις

¹ Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.

² Τα δεδομένα για το βάθος της ακύρωσης θορύβου έχουν δοκιμαστεί από τον κατασκευαστή. Το προϊόν φτάνει σε βάθος ANC 42dB μόνο σε συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

³ Κατεβάστε την εφαρμογή Xiaomi Earbuds για να απολαύσετε ρυθμίσεις ισορροπίας ήχου.

⁴ Τα δεδομένα έχουν ελεγχθεί από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

⁵ Όταν η θήκη φόρτισης δείχνει τουλάχιστον 20% φόρτιση, μια επιπλέον φόρτιση 10 λεπτών παρέχει 2 ώρες αναπαραγωγής μουσικής. Έχει ελεγχθεί με κωδικοποίηση ήχου ρυθμισμένη σε AAC, με τα ακουστικά στο 50% της έντασης και τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου και διαφάνειας απενεργοποιημένη. Τα δεδομένα έχουν ελεγχθεί από τα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

⁶ Τα δεδομένα σχετικά με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχουν ελεγχθεί από τον κατασκευαστή, τα δεδομένα των δοκιμών βασίζονται σε προσομοίωση πραγματικών σεναρίων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ενημερώσεις υλικολογισμικού, τις συνθήκες χρήσης, το επίπεδο φόρτισης και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

⁷ Οι τιμές για τις διάφορες αγορές ενδέχεται να διαφέρουν λόγω ΦΠΑ, φόρων και άλλων παραγόντων.

8 Οι τιμές αποτελούν ενδεικτική τιμή λιανικής πώληση και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.