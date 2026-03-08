Ισχυρά πλήγματα σε ιρανικό διυλιστήριο και στο κέντρο της Βηρυτού - Κίνα: Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί

Ο πόλεμος συνεχίζεται για 9η μέρα στη Μέση Ανατολή με την Τεχεράνη και τη Βηρυτό να πλήττονται ανελέητα από βομβαρδισμούς και το Ιράν να δηλώνει ότι θα αντέξει πόλεμο 6 μηνών.

«Πιο σκληρή επίθεση» προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, την ώρα που η ένατη ημέρα του πολέμου βρίσκει τη νότια πλευρά της Τεχεράνης να φλέγεται από τα πλήγματα σε τρεις δεξαμενές καυσίμων από το πρώτο πλήγμα σε βασικό διυλιστήριο.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί», τόνισε σήμερα ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Γουάνγκ Γι.

«Η Μέση Ανατολή έχει παραδοθεί στις φλόγες. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί. Είναι ένας πόλεμος που δεν ωφελεί κανέναν», είπε ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο.

Ο ΥΠΕΞ της Κίνας δήλωσε επίσης ότι η χώρα του και οι ΗΠΑ πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, ενόψει της αναμενόμενης επίσκεψης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο τον Απρίλιο. Παρότι δεν επιβεβαίωσε την επίσκεψη Τραμπ, ο Γουάνγκ Γι είπε πως το 2026 είναι μια «σημαντική χρονιά» για τις σινοαμερικανικές σχέσεις.

Παράλληλα, o επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας υπογράμμισε πως οι σχέσεις του Πεκίνου με τη Μόσχα είναι ακλόνητες.

Στο Ισραήλ ήχησε νέος συναγερμός. Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι στοχοποίησε στον Λίβανο, διοικητές της Δύναμης Quds των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης. Nωρίτερα, ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε δωμάτια του ξενοδοχείου Ramada στην περιοχή Ραούτς της Βηρυτού, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς και δέκα τραυματίες.

Kατά την ενημέρωση σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σχετικά με τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης, ότι «κάποια στιγμή, δεν θα μείνει κανείς εκ των υποψηφίων διαδόχων και ίσως τότε το Ιράν να παραδοθεί».

Επίσης, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί εμπλοκή των Κούρδων στο Ιράν, ανασκευάζοντας δηλώσεις της περασμένης Πέμπτης στο Reuters.

