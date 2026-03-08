Games
Ισχυρά πλήγματα σε ιρανικό διυλιστήριο και στο κέντρο της Βηρυτού - Κίνα: Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί

Ο πόλεμος συνεχίζεται για 9η μέρα στη Μέση Ανατολή με την Τεχεράνη και τη Βηρυτό να πλήττονται ανελέητα από βομβαρδισμούς και το Ιράν να δηλώνει ότι θα αντέξει πόλεμο 6 μηνών.

«Πιο σκληρή επίθεση» προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, την ώρα που η ένατη ημέρα του πολέμου βρίσκει τη νότια πλευρά της Τεχεράνης να φλέγεται από τα πλήγματα σε τρεις δεξαμενές καυσίμων από το πρώτο πλήγμα σε βασικό διυλιστήριο.

{https://x.com/sentdefender/status/2030509062597619991}

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί», τόνισε σήμερα ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Γουάνγκ Γι.

«Η Μέση Ανατολή έχει παραδοθεί στις φλόγες. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί. Είναι ένας πόλεμος που δεν ωφελεί κανέναν», είπε ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο.

Ο ΥΠΕΞ της Κίνας δήλωσε επίσης ότι η χώρα του και οι ΗΠΑ πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, ενόψει της αναμενόμενης επίσκεψης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο τον Απρίλιο. Παρότι δεν επιβεβαίωσε την επίσκεψη Τραμπ, ο Γουάνγκ Γι είπε πως το 2026 είναι μια «σημαντική χρονιά» για τις σινοαμερικανικές σχέσεις.

Παράλληλα, o επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας υπογράμμισε πως οι σχέσεις του Πεκίνου με τη Μόσχα είναι ακλόνητες.

Στο Ισραήλ ήχησε νέος συναγερμός. Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι στοχοποίησε στον Λίβανο, διοικητές της Δύναμης Quds των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης. Nωρίτερα, ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε δωμάτια του ξενοδοχείου Ramada στην περιοχή Ραούτς της Βηρυτού, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς και δέκα τραυματίες.

Kατά την ενημέρωση σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σχετικά με τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης, ότι «κάποια στιγμή, δεν θα μείνει κανείς εκ των υποψηφίων διαδόχων και ίσως τότε το Ιράν να παραδοθεί».

Επίσης, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί εμπλοκή των Κούρδων στο Ιράν, ανασκευάζοντας δηλώσεις της περασμένης Πέμπτης στο Reuters.

{https://www.youtube.com/watch?v=_WIGAS8C_MQ}

{https://www.youtube.com/watch?v=ksBdemuqBb4}


LIVE

  • Πώς επηρεάζονται οι εξαγωγικές δραστηριότητες της χώρας

    08:13:01

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dgx508603xvd?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Ισραήλ: Πλήγματα με στόχο στρατιωτικές θέσεις «σε όλο το Ιράν».

    07:31:42

    Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σήμερα εξαπέλυσε κύμα πληγμάτων με στόχο στρατιωτικές θέσεις «σε όλο το Ιράν».

    Ο στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «εξαπέλυσε κύμα πληγμάτων με στόχο στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλο το Ιράν».

  • Το Κουβέιτ βρίσκεται αντιμέτωπο σήμερα το πρωί με νέα επίθεση με πυραύλους και drones

    07:13:03

    Το Κουβέιτ βρίσκεται αντιμέτωπο σήμερα το πρωί με νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός του εμιράτου, κατά την ένατη ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

    «Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε ο στρατός μέσω Χ, προειδοποιώντας για πιθανές εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις βλημάτων.

  • Εικόνες από πλήγμα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη

    07:03:43

    {https://x.com/sentdefender/status/2030509062597619991}

  • Στις φλόγες κρατικό στο Κουβέιτ ύστερα από επίθεση με drone

    07:02:56

    {https://x.com/AJENews/status/2030480094167273896}

  • Κίνα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί»

    07:01:11

    Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί», τόνισε σήμερα ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Γουάνγκ Γι.

    «Η Μέση Ανατολή έχει παραδοθεί στις φλόγες. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί. Είναι ένας πόλεμος που δεν ωφελεί κανέναν», είπε ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο. «Ο νόμος της ζούγκλας δεν πρέπει να επιστρέψει και να επικρατήσει στον κόσμο», συμπλήρωσε.

    Ο ΥΠΕΞ της Κίνας δήλωσε επίσης ότι η χώρα του και οι ΗΠΑ πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, ενόψει της αναμενόμενης επίσκεψης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο τον Απρίλιο. Παρότι δεν επιβεβαίωσε την επίσκεψη Τραμπ, ο Γουάνγκ Γι είπε πως το 2026 είναι μια «σημαντική χρονιά» για τις σινοαμερικανικές σχέσεις.

    Παράλληλα, o επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας υπογράμμισε πως οι σχέσεις του Πεκίνου με τη Μόσχα είναι ακλόνητες.

