Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο εκδηλώσεις για την Ημέρα της Γυναίκας, δωρεάν ξεναγήσεις και τρέξιμο στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αθήνας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας την Κυριακή 8 Μαρτίου, ο Δήμος Αθηναίων υλοποιεί μια σειρά στοχευμένων δράσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα της έμφυλης ισότητας.

Παράλληλα, οι δωρεάν ξεναγήσεις σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους μάς δίνουν μια καλή αφορμή να περπατήσουμε το ιστορικό -και όχι μόνο- κέντρο της πρωτεύουσας ή ακόμα και να τρέξουμε στην όμορφη διαδρομή του 14ου Ημιμαραθωνίου Αθήνας.

Δωρεάν ξεναγήσεις

Κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την Αθήνα μέσα από θεματικούς περιπάτους και οργανωμένες επισκέψεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας, με πρωτοβουλία της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου Ιστορικής Ανάδειξης της Πόλης των Αθηνών, Αρτέμιδος Σκουμπουρδή.

Οι ξεναγήσεις έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, ώρες και σημεία συνάντησης, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων ανά δράση.

Το εισιτήριο εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπου προβλέπεται, επιβαρύνει τους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα των ξεναγήσεων το Σάββατο 7 Μαρτίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την: Αθηναϊκή Τριλογία: Πανεπιστήμιο – Ακαδημία – Βιβλιοθήκη, την Βυζαντινή Αθήνα, την Αρχαία Αγορά, το Κοιμητήριο Αθηνών – Υπαίθρια Γλυπτοθήκη, περίπατο στο Ωρολόγιο του Κυρρήστου – Αέρηδες, Μενδρεσέδες & Φετιχιέ Τζαμί, κ.ά.

«TrueBlue – Αληθινό Μπλε» της Γεωργίας Λαλέ στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) και η εικαστικός Γεωργία Λαλέ συνδιοργανώνουν το φεστιβάλ «True Blue – Αληθινό Μπλε» στις 6, 7 και 8 Μαρτίου 2026 στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα παρουσιαστεί ομώνυμη έκθεση της καλλιτέχνιδας έως τις 29 Μαρτίου 2026.

Το φεστιβάλ λειτουργεί σαν μια τάξη σχολείου και μας καλεί να επαναδιαπραγματευτούμε τη γυναικεία εμπειρία στη σύγχρονη κοινωνία. Μέσα από την τέχνη, τον δημόσιο διάλογο και τη συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, το «True Blue» επιχειρεί να συμβάλλει στην ενημέρωση, την πρόληψη και την καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού, ισότητας και υποστήριξης.

Παράλληλα, δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο έκφρασης, μνήμης και συλλογικής ευαισθητοποίησης. Την εκδήλωση της Κυριακής 8 Μαρτίου, θα προλογίσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο τίτλος του φεστιβάλ «True Blue» αναφέρεται αφενός στο μπλε της Ελλάδας μας, της θάλασσας και του ουρανού μας και αφετέρου στη λέξη «blue» ως συναισθηματική κατάσταση (μελαγχολία, στεναχώρια) δημιουργώντας ένα δίπολο ταυτότητας και εσωτερικής εμπειρίας.

Η έκθεση «True Blue» της Γεωργίας Λαλέ στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει τρεις ενότητες: «Η Τάξη», μια σχολική αίθουσα, στην οποία πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, ομιλίες και εργαστήρια με θεματικές γύρω από την αυτοεκτίμηση, τα υγιή όρια και τις υγιείς σχέσεις. Στη θέση του μαυροπίνακα εκτίθεται το έργο «Εν τούτω Νίκα», που αποτυπώνει τη διαγενεακή σύνδεση και υποστήριξη μεταξύ γυναικών. Το έργο έχει εικαστικές αναφορές στο «Αλφαβητάρι», 1955, με εικονογράφηση του Κ. Γραμματόπουλου.

Το έργο «True Blue» με τον χάρτη της Ελλάδας, είναι κατασκευασμένο από σεντόνια που έχουν δωρίσει γυναίκες στην καλλιτέχνιδα, με την προϋπόθεση ότι έχουν ξεκουραστεί πάνω σε αυτά και έχουν ονειρευτεί έναν κόσμο ισότητας και δικαιοσύνης.

Στη διαδραστική εγκατάσταση «Παρατηρώ και Γράφω», έναν λαβύρινθο από κρεμασμένα σεντόνια, ο επισκέπτης κινείται βιωματικά και ανακαλύπτει κρυμμένα νοήματα.

Στο τριήμερο φεστιβάλ θα συμμετέχουν οργανώσεις που ειδικεύονται στη γυναικεία εμπειρία όπως η ΔΙΟΤΙΜΑ, η Red Umbrella Athens, το Action for Women, το Γίνε Άνθρωπος, η ΑΝΑΣΑ, το Women’s Health First, το Project Parenting και η Θετική Φωνή. Παράλληλα, θα υπάρξουν πρόγραμμα εκγύμνασης για γυναίκες από καθηγήτριες φυσικής αγωγής του ΟΠΑΝΔΑ, καθώς και μουσική παρουσία από κουαρτέτο εγχόρδων της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων.

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή 11:00-19:00, Σάββατο & Κυριακή 10:00 15:00, Δευτέρα κλειστά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ True Blue, θα το βρείτε εδώ.

Έκθεση φωτογραφίας με πορτραίτα γυναικών από τον Οργανισμό Women of the World περιμετρικά του Εθνικού κήπου

Η φωτογραφική έκθεση The Hope Brigade θα φιλοξενηθεί στην περίμετρο του Εθνικού Κήπου από τις 4 έως και τις 30 Μαρτίου 2026.Η δράση υλοποιείται σε σύνδεση με το διεθνές φεστιβάλ WOW – Women of the World, το οποίο προάγει τη δημόσια συζήτηση για την ισότητα, την ορατότητα και τα δικαιώματα των γυναικών, των θηλυκοτήτων και των non-binary ατόμων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μέχρι σήμερα, το φεστιβάλ WOW – Women of the World έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 45 πόλεις, σε έξι ηπείρους, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, του πολιτισμού και της κοινωνίας σε ένα τετραήμερο συζητήσεων, παραστάσεων και διαδραστικών εργαστηρίων.

Το The Hope Brigade είναι μία φωτογραφική σειρά που παρουσιάζει γυναίκες οι οποίες εργάζονται στην πρώτη γραμμή κρίσιμων πεδίων δράσης – από τις ένοπλες συγκρούσεις έως την κλιματική δικαιοσύνη – σε δέκα βασικούς θεματικούς άξονες και από δέκα διαφορετικές χώρες.

Κάθε πορτραίτο συνοδεύεται από μία σύντομη δήλωση, άμεσα συνδεδεμένη με τη δράση, το έργο και την κοινωνική συμβολή του προσώπου ή της ομάδας που απεικονίζεται.

Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της Δουλειάς και της Ζωής, Δημόσιο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων

Τον Μάρτιο του 2026, η καρδιά της τέχνης χτυπά στο Καπνεργοστάσιο. 450 καλλιτέχνες μέλη του ΕΕΤΕ και φοιτητές Σχολών Καλών Τεχνών δημιούργησαν έργο εμπνευσμένο από τις εκδηλώσεις πολύμορφης βίας, διακρίσεων, γυναικείας ανισοτιμίας. Μέσα από έναν πολύμορφο αισθητικά τρόπο μετουσίωσαν τη σκέψη σε εικόνα, κοιτάζοντας πίσω από τη βιτρίνα.

Η έκθεση «Πίσω από τη βιτρίνα: γυναίκες της δουλειάς και της ζωής» επιδιώκει να αναδείξει τα πολλά πρόσωπα της ανισοτιμίας. Να δώσει μορφή και φωνή ενάντια σε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Πέμπτη: 10:00-18:00 [Δευτέρα 9/3 & Δευτέρα 23/3 10:00-20:00]

Παρασκευή: 10:00-20:00 | Σάββατο & Κυριακή: 10:00-18:00

Την έκθεση συνοδεύουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, συζητήσεις, εργαστήρια για παιδιά. Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

14ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας

Ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας, ο οποίος συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων και τον ΣΕΓΑΣ, διεξάγεται στις 8 Μαρτίου, Διεθνή Ημέρα Γυναικών.

Τέσσερις αγώνες, 25.000 δρομείς, 40 ιστορικά μνημεία και μια υπέροχη διαδρομή στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.