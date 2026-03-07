Η υποκρισία της κυβέρνησης.

Δεν χωρά αμφιβολία πως ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ήταν ο μόνος ευρωπαίος ηγέτης που αντέδρασε στην επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, δεχόμενος μάλιστα τη σφοδρή επίθεση του Ντ. Τραμπ.

Η ελληνική δεξιά αλλά και οι «ακροκεντρώοι» (τι θλιβεροί) επιτέθηκαν με οξύτητα στον Ισπανό πρωθυπουργό.

Μεταξύ αυτών και ο Άδωνις Γεωργιάδης που κατηγόρησε τον Σάντσεθ ότι εξοπλίζει την Τουρκία που κατέχει τη μισή Κύπρο. Βέβαια δεν λέει το ίδιο για τις ΗΠΑ, την Γαλλία, την Ιταλία κοκ, αλλά... Άδωνις είναι αυτός, ότι θέλει κάτι φορά λέει.

Αν όλος αυτός ο ...«εθνικός κορμός» που επιτίθεται στον Σάντσεθ όμως γιατί εξοπλίζει την Τουρκία γιατί δεν είπε κουβέντα ο Έλληνας πρωθυπουργός όταν προ διμήνου συναντήθηκε μαζί του;

Αντιθέτως μίλησε για τις «πολύ καλές σχέσεις» των δυο χωρών;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λεπτομέρειες θα πείτε όλα αυτά για τον «εθνικό κορμό», κυρίως μπροστά σε όποιον θίξει τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Και βεβαίως σε όποιον εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση, όπως ο Σάντσεθ με τη στάση του απέναντι στον πόλεμο...

Τ.Τε.