Ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη νομοθέτηση της δυνατότητας συμμετοχής των αποδήμων στις εθνικές εκλογές με επιστολική ψήφο.

Τη νομοθέτηση της δυνατότητας επιστολικής ψήφου για τους απόδημους Έλληνες επιβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Οι Έλληνες του εξωτερικού θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα από τη περιοχή που διαμένουν, δίχως να χρειάζεται να μεταβούν στην Ελλάδα για να ψηφίσουν.

Οι απόδημοι Έλληνες ψήφισαν για πρώτη φορά επιστολικά στις Ευρωεκλογές του 2024 και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται ίσα διακαιώματα για όλους ανεξάρτητα τον τόπο διαμονής τους.

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού

{https://www.instagram.com/p/DVjITKJiI8y/}