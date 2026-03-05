Το ποσό αφορά γιατρούς που βρίσκονται σε νησιά με κάτω από 4000 κατοίκους.

«Οι γιατροί που υπηρετούν σε 47 νησιά με κάτω από 4.000 κατοίκους θα λαμβάνουν επιπλέον €1.500 τον μήνα καθαρά». Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Κ.Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου για αυτήν την πολύ σημαντική δωρεά στο ΕΣΥ».

{https://www.facebook.com/watch/?v=4112909625625314}

Πρόκειται για δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τον Κ. Μητσοτάκη να σημειώνει ότι «αυτή η δωρεά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις δωρεές που συνήθως αποδεχόμαστε αφού έχει ως στόχο την οικονομική ενίσχυση ιατρών που υπηρετούν σε μικρά νησιά της χώρας με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων κατά τη χειμερινή περίοδο».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως οι δωρεές συνήθως αφορούν τις υποδομές στον χώρο της υγείας. «Για πρώτη φορά ένας ιδιώτης δωρητής έστρεψε το βλέμμα του όχι στις υποδομές αλλά στο ανθρώπινο δυναμικό για τη στελέχωση ιατρείων σε 47 μικρά νησιά», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι σημαντικό που οι γιατροί θα πάρουν εκτός από τον μισθό τους επιπλέον 1.500 ευρώ και πως αυτό το αφορολόγητο επιμίσθιο θα είναι σημαντικό κίνητρο για να πάνε γιατροί στα μικρά νησιά μας.

«Είναι σημαντικό σε μια χώρα με τόσο πλούσια νησιωτικότητα να κάνουμε τους νησιώτες να αισθάνονται ότι δεν είναι μόνοι τους», επεσήμανε, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι η Πολιτεία είναι παρούσα.

«Η τεχνολογία πια μας ανοίγει νέους δρόμους. Η τηλεϊατρική είναι επανάσταση, αρκεί να υπάρχει γιατρός να χειρίζεται τα συστήματα αυτά. Ένα σύστημα που δουλεύει καλά στην πράξη και αυτή η δωρεά συνδέεται με την πρωτοβουλία του υπουργείου για κινητές μονάδες υγείας σε απομακρυσμένα χωριά», πρόσθεσε.