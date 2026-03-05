Η πρωτοβουλία του Δήμου Αχαρνών εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για βελτίωση του δημογραφικού.

Ο Δήμος Αχαρνών θέτει σε εφαρμογή ένα νέο μέτρο στήριξης των οικογενειών, προβλέποντας απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τρία χρόνια σε κάθε οικογένεια που αποκτά νέο παιδί. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της δημοτικής αρχής και συνοδεύεται από την απόφαση να παραμείνουν σταθερά τα δημοτικά τέλη για το 2026. Στόχος του μέτρου είναι η έμπρακτη ενίσχυση των νέων οικογενειών, αλλά και η συμβολή στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, το δημογραφικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για το μέλλον της χώρας, καθώς συνδέεται με τη μείωση των γεννήσεων και τη γήρανση του πληθυσμού. Όπως τόνισε, ο Δήμος Αχαρνών συγκαταλέγεται στους «νεότερους» δήμους της χώρας και στόχος της δημοτικής αρχής είναι να ενισχύσει αυτή τη δυναμική, στηρίζοντας τις νέες οικογένειες με συγκεκριμένα μέτρα.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Βρεττός υπογράμμισε ότι με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, κάθε οικογένεια που θα αποκτήσει παιδί μέσα στο 2026 θα έχει πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τα επόμενα τρία χρόνια. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στηρίζει ουσιαστικά την οικογένεια, προσφέροντας οικονομική ανάσα στους νέους γονείς και στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δήμος στέκεται δίπλα τους με πράξεις.

