Όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος της Βουλής σε ημερίδα για το Δημογραφικό που διεξάγεται στο πρώην Καπνεργοστάσιο.

Την εμπρακτη στήριξη της πολιτείας σε μια πολύτεκνη οικογένεια με 12 παιδιά εξέφρασε ο Νικήτας Κακλαμάνης, προσλαμβάνοντας το ένα από τα παιδιά της οικογένειας στη Βουλή.

Όπως αποκάλυψε ο Προεδρος της Βουλής, πρόκειται για ένα σερβιτόρο που γνώρισε τυχαία στο καφέ που συχνάζει, ο οποίος έχει άλλα 11 αδέρφια, είναι πτυχιούχος ψυχολογίας, κάνει το μεταπτυχιακό του και ταυτοχρόνως εργάζεται προκειμένου να στηρίξει την οικογένειά του. «Θα ήθελα να σας διηγηθώ μια ιστορία», ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης κατά την ημερίδα για το Δημογραφικό που διεξάγεται στο πρώην Καπνεργοστάσιο και αναφέρθηκε στην ιστορία του νεαρού.

«Κάθε πρωί πριν πάω στη Βουλή πηγαίνω στο στέκι μου στο Κολωνάκι για να πάρω καφέ. Μια μέρα λοιπόν, ήρθε να μου σερβίρει τον καφέ μου ένας νεαρός σερβιτόρος, τον ρώτησα το όνομά του και τι κάνει, μου απάντησε ότι έχει τελειώσει ψυχολογία και πως εργάζεται στην εστίαση για να πληρώσει το μεταπτυχιακό του. Τον ρώτησα ακόμα αν έχει αδέρφια, και μου απάντησε πως είναι ο ένας από τα δώδεκα αδέλφια της οικογένειας. Όπως καταλαβαίνετε έμεινα άφωνος», είπε και ανακοίνωσε ότι ως μια πρώτη έμπρακτη προσφορά του Ελληνικού Κοινοβουλίου προς την πολυμελή οικογένεια, η Βουλή θα προσλάβει αυτό το παιδί.

Ο πρόεδρος της Βουλής μάλιστα κάλεσε τους γονείς του νεαρού στο βήμα προκειμένου να τους συγχαρεί ενώ την ημερίδα παρακολούθησαν και 5 από τα 12 παιδιά της οικογένειας. Σημειώνεται πως στην ίδια ημερίδα, ο Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε και την επανασύσταση της διακομματικής επιτροπής για το δημογραφικό.