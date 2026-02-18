Ο ανακριτής δεν πείστηκε από τα όσα ακούσε από τον αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού και εξέδωσε ένταλμα σύλληψης.

Χειροπέδες φόρεσαν οι αστυνομικοί πριν από λίγο στον αρχιφύλακα των φυλακών Δομοκού καθώς ο ανακριτής που χειρίζεται την δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη δεν πείστηκε από όσα άκουσε και εξέδωσε ένταλμα σύλληψης.

Ο ανακριτής δεν πείστηκε από τα όσα άκουσε καθώς θεωρεί τον αρχιφύλακα συνεργό στη στυγερή δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφοφρίες, ο αρχιφύλακας «κάηκε» από μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και από βίντεο από κάμερα σε κοινόχρηστο χώρο που κατέγραψε τον Βούλγαρο να καλεί το θύμα στο αρχιφυλακείο με το πρόσχημα ότι δήθεν τους ζητάει ο αρχιφύλακας. Κατόπιν αυτών των εξελίξεων και αφού προέκυψαν στοιχεία που τον ενοχοποιούν, καθιστούν το έγκλημα αυτό προσχεδιασμένο και όχι αποτέλεσμα αυτοάμυνας.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, μαζί με τον αρχιφύλακα εκείνη την στιγμή βρισκόταν στο αρχιφυλακείο ο Βούλγαρος που καταδικάστηκε για την εκτέλεση του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στην Βούλα, τον Οκτώβριο του 2018. Μαζί τους ήταν και ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι και παλιός συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα.

Ο Βούλγαρος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, όρμησε και αφόπλισε τον Έλληνα βαρυποινίτη που φέρεται να πήγε εκεί με σκοπό να σκοτώσει τον αρχιφύλακα και κατά την διάρκεια της συμπλοκής, ο Βούλγαρος τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Μάλιστα, πυροβόλησε τρεις φορές εναντίον του, εκ των οποίων, οι δύο σφαίρες τον βρήκαν στο κεφάλι.