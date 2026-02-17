Η πρώτη πρόγνωση Κολυδά για τις καιρικές συνθήκες ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, τι πρέπει να προσέξουν οι ταξιδιώτες του τριημέρου.

Ο καιρός μας επιφυλάσσει Κούλουμα με σχετικά αίθριο καιρό αλλά και με χαμηλές θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν τους 14 βαθμούς Κελσίου. Τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία που επικαλείται ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς δείχνουν ότι η φετινή Καθαρά Δευτέρα θα κινηθεί σε χειμωνιατικο θερμοκρασιακό μοτίβο.

Όπως αναφέρει στην πρώτη πρόγνωσή του με ορίζοντα τα φετινά Κούλουμα στις 23 Φεβρουαρίου αναμένεται αιθριός αλλά σχετικά ψυχρός καιρός σε όλη τη χώρα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάνουν γύρω στους 14°C, τιμές φυσιολογικές για την εποχή, αλλά ιδιαίτερα αισθητές μετά από τις υψηλότερες θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Ο βοριάς θα ενισχύσει την αίσθηση ψύχους, καθιστώντας απαραίτητο το παλτό ή ζεστά ρούχα για όσους θα πετάξουν χαρταετό ή θα συμμετάσχουν σε υπαίθριες εκδηλώσεις. Παρά την πτώση της θερμοκρασίας, η Καθαρά Δευτέρα θα προσφέρει καθαρό ουρανό και ηλιοφάνεια, ιδανική για πέταγμα χαρταετού προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

{https://www.youtube.com/watch?v=gc5EFowK-Js}

Θοδωρής Κολυδάς: Πώς θα κινηθεί ο καιρός μέχρι την Καθαρά Δευτέρα

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά «τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται πλέον στη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ μετά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης αναμένεται σταδιακή εξασθένηση και παύση τους, σηματοδοτώντας το τέλος της τρέχουσας κακοκαιρίας. Την Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, με περιορισμένες νεφώσεις και πιο ήπιες συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, προσφέροντας μια πρόσκαιρη ανάπαυλα. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται νέα μεταβολή, καθώς διαταραχή από τα δυτικά θα επαναφέρει τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες. Το Σάββατο, μετά από αρκετό διάστημα, θα επικρατήσει ο κλασικός καιρός βορείου ρεύματος, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας που το Σαββατοκύριακο θα φτάσει συνολικά τους 5 βαθμούς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία –αν και ακόμη είναι νωρίς για οριστικά συμπεράσματα– την Καθαρά Δευτέρα διαφαίνεται επικράτηση αίθριου αλλά σχετικά ψυχρού καιρού, με μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 14°C. Τιμές απολύτως φυσιολογικές για την εποχή, οι οποίες όμως, μετά από παρατεταμένη περίοδο υψηλότερων θερμοκρασιών, θα γίνουν ιδιαίτερα αισθητές.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/KolydasT/status/2023794111816348046}