Ισχυρή κακοκαιρία χτυπά αυτή τη στιγμή την Αττική με τους μετεωρολόγους να έχουν προειδοποιήσει και για καταιγίδες σήμερα.

Έντονη βροχόπτωση και τοπικές καταιγίδες εντοπίζονται αυτή την ώρα στην Αττική με την κακοκαιρία να σαρώνει και άλλες περιοχές εκτός του λεκανοπεδίου. Ήδη έχουν επικαιροποιηθεί το έκτακτο δελτίο καιρού που μιλάει για έντονα φαινόμενα σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα αλλά και τα Ιόνια Νησιά.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και όπως είπε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για υπερχειλήσεις ρεμάτος αλλά και καθηζήσεις δρόμων.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη τα έντονα φαινόμενα προσδιορίζονταν χρονιά μεταξύ 12 και 1 το μεσημέρι ενώ αναμένεται να σταματήσουν το βράδυ, μεταξύ 7 και 8 μμ. Όπως είπε τα φαινόμενα δεν θα είναι πολύ έντονα αλλά χρειάζεται προσοχή λόγω των κορεσμένων εδαφών.

Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ και κοντά στο απόγευμα με το βράδυ ο άνεμος θα γυρίσει σε δυτικός και θα ενισχυθεί, δημιουργώντας κάποια προβλήματα προς τα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αττικής. Ο υδράργυρος έως και 16 βαθμούς Κελσίου.

Συνεπώς, οι πολιτές που αναγκαστικά πρέπει να μετακινηθούν θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή καθώς ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι και τις 7 το απόγευμα.

