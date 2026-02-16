Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας, η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Νέα κακοκαιρία «εξπρές» προ των πυλών με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Κακοκαιρία με ισχυρούς ανέμους και βροχές – Προσοχή σε θάλασσα και στεριά

Σύμφωνα με τον κ. Ζιακόπουλό η έντονη επιδείνωση του καιρού οφείλεται σε βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Αδριατική, το οποίο κινείται ανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως τη Δυτική Ελλάδα και τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας. Μάλιστα προειδοποιεί χαρακτηριστικά στο ιστολόγιο του για «δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα σε στεριά και θάλασσα».

Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας, με ιδιαίτερη επιβάρυνση των δυτικών, νότιων και παραθαλάσσιων περιοχών θα αποτελέσουν τον άξονα της νέας κακοκαιρίας. Οι άνεμοι θα φτάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και αυξημένο κίνδυνο ζημιών σε παράκτιες περιοχές. Ιδιαίτερα επιβαρυμένες θα είναι οι παράκτιες και ορεινές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν επιβαρύνει το έδαφος, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατολισθήσεων και πλημμυρικών φαινομένων.

Στα ορεινά αναμένονται χιονοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στις δυτικές και νότιες περιοχές, με κατεύθυνση αρχικά ΝΔ και σταδιακά Δ-ΒΔ. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις παράκτιες περιοχές που είναι προσήνεμες στο ρεύμα, όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων λόγω των κυμάτων θύελλας. Από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου η κακοκαιρία μπαίνει σε αποδρομή καθώς προβλέπεται σταδιακή βελτίωση του καιρού από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με τους ανέμους να πνέουν ΒΔ 6-8 μποφόρ και σταδιακή εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για το διήμερο πέρασμα της κακοκαιρίας - Τι να προσέξουμε

Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στη Ν. Αδριατική, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται ανατολικά και το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη) θα επηρεάσει με βροχές, χιονοπτώσεις (ορεινά) και τοπικές καταιγίδες κυρίως τη Δ. Ελλάδα και τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι, αρχικά ΝΔ και σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά Δ-ΒΔ, θα φθάσουν τα 9 μποφόρ (δυτικές και νότιες περιοχές), με συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στη θάλασσα και τη στεριά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επισημαίνεται ότι στις παράκτιες προσήνεμες στο ρεύμα περιοχές είναι πιθανό να παρατηρηθούν πλημμυρικά φαινόμενα λόγω των λεγομένων κυμάτων θύελλας. Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων ή/και κατολισθήσεων υπάρχει και για τις δυτικές περιοχές της χώρας λόγω των νέων βροχοπτώσεων και των εδαφικών συνθηκών που δημιούργησαν οι βροχές των προηγούμενων πολλών ημερών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στη ΒΔ Ελλάδα.

Την Τετάρτη (18/2), αναμένεται βαθμιαία βελτίωση του καιρού από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 6 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.