Σταθερά στην πρώτη θέση της τηλεθέασης της Παρασκευής, βρίσκεται το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη.

Πρωτιά για το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA συνεχίζει ακάθεκτη να κατακτά την κορυφή της τηλεθέασης, κάθε εβδομάδα.

Την περασμένη Παρασκευή, το «Φως στο Τούνελ» διατήρησε την πρωτοκαθεδρία του σημειώνοντας 20,6% στο σύνολο του κοινού και 14,3% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Η κάλυψη της εκπομπής ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο τηλεθεατές.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η επίδοση του «Τούνελ» σε επιμέρους γυναικείο κοινό, όπου το ποσοστό ανέβηκε στο 29%.