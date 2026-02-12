Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η Αγγελική Νικολούλη και οι συνεργάτες της δημιούργησαν για εκείνη την πιο τρυφερή έκπληξη.

Γενέθλια έχει σήμερα η Αγγελική Νικολούλη και οι συνάδελφοί της της επιφύλαξαν μια θερμή έκπληξη στο γραφείο της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

Συγκεκριμένα, οι συνεργάτες της ετοίμασαν ένα βίντεο – αφιέρωμα για την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, μέσω του οποίου της χάρισαν τις πιο θερμές ευχές τους για τη ζωή και την πορεία της.

Στα στιγμιότυπα που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στα social media, ξεχωρίζουν δύο εντυπωσιακές τούρτες: η μία με φωτογραφία της Αγγελικής Νικολούλη και η άλλη στα χαρακτηριστικά χρώματα του «Τούνελ».

«Χρόνια πολλά Αγγελική μας!» έγραφε η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση.

{https://www.instagram.com/p/DUqObzeDEXo/?hl=el}

Η Αγγελική Νικολούλη με μία μακρά πορεία στο χώρο, συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια παρουσίας μέσα από το «Φως στο Τούνελ», συνεχίζοντας κάθε Παρασκευή να ερευνά υποθέσεις και να φέρνει στο φως καλά κρυμμένα στοιχεία.