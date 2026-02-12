Απεργία και μοτοπορεία πραγματοποίησαν οι διανομείς της e-food στο κέντρο της Αθήνας, ανήμερα της Τσικνοπέμπτης.

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις που είχαν προαναγγείλει προχώρησαν οι διανομείς της e-food στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Η μοτοπορεία ξεκίνησε στις 11 το πρωί από την συμβολή των οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας και κατέληξε στα γραφεία της εταιρείας στο Ν.Ηράκλειο.

Η «Ταξική Ενότητα», συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, είχε τονίσει πως η απεργία «είναι αναγκαία απάντηση στην καθημερινή επίθεση που δεχόμαστε από την εργοδοσία της efood και την κυβέρνηση, αλλά και στην λογική της αναμονής και των αυταπατών που καλλιεργούνται από την πλειοψηφία της διοίκησης του σωματείου».

Διαχωρίζοντας μάλιστα τη θέση της από την πλειοψηφία της διοίκησης του Σωματείου, τονίζει πως το Σωματείο «πρέπει να είναι κάστρο αγώνα και αποκούμπι για όλους τους εργαζόμενους, ασχέτως πόστου κι εργασιακής σχέσης» και πως «χωρίς ταξικό, οργανωμένο και μαζικό αγώνα των ίδιων των εργαζομένων μέσα από τις γραμμές του σωματείου, δεν πρόκειται να κατακτηθεί κανένα δικαίωμα, ούτε καμία αύξηση εισοδήματος».

Τα αιτήματα των διανομέων

Οι διανομείς προέβαλλαν μια σειρά από αιτήματα, τα οποία διαμορφώνονται ως εξή:

Υπογραφή ενιαίας επιχειρησιακής ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς

Εισοδήματα και κατοχύρωση δικαιωμάτων για όλους, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.

Βασική εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα για τους freelancers.

Αύξηση τιμής της παραγγελίας που να εξασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα για τους freelancers.

Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, κάλυψη εργατικού ατυχήματος και ασθένειας για τους freelancers.

Άμεση πρόσληψη, απευθείας από την εταιρεία efood με αορίστου σύμβαση όσοι εργάζονται μέσω εργολάβου, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα

Απεργειακές κινητοποιήσεις και στη Λάρισα

Με μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε και στη Λάρισα η απεργιακή κινητοποίηση των διανομέων της e-food, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς την εργοδοσία. Οι εργαζόμενοι, συσπειρωμένοι στο επιχειρησιακό τους σωματείο, έδωσαν ραντεβού στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου κατέφθασαν με τα μηχανάκια τους, διεκδικώντας την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και ουσιαστικές αυξήσεις για το σύνολο του προσωπικού.

Στο πλευρό τους στάθηκαν το Εργατικό Κέντρο Λάρισας και το κλαδικό Συνδικάτο Επισιτισμού – Τουρισμού, εκφράζοντας τη στήριξή τους στα αιτήματα των διανομέων.

Σε κοινή ανακοίνωση, το επιχειρησιακό σωματείο της e-food και το κλαδικό Συνδικάτο υπογράμμισαν ότι η απεργία αποτέλεσε ξεκάθαρη απάντηση στην εταιρεία. Όπως τονίζουν, οι εργαζόμενοι απέδειξαν ξανά πως, όταν είναι οργανωμένοι και ενωμένοι, μπορούν να διεκδικούν ισότιμα τα δικαιώματά τους και καλύτερες συνθήκες ζωής για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι, παρά τις προσπάθειες διαχωρισμού, οι εργαζόμενοι – είτε είναι διανομείς με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας είτε απασχολούνται σε γραφεία και αποθήκες – έχουν κοινά συμφέροντα. «Η εταιρεία μάς λαμβάνει υπόψη μόνο όταν μας βρίσκει απέναντί της μαζικά, οργανωμένα και αποφασισμένα», σημειώνεται χαρακτηριστικά.